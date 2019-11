Black Widow: Florence Pugh anticipa il tono del film

Cinema

di Marcello Paolillo - 20/11/2019 11:39 | aggiornato 20/11/2019 11:42

L'attrice Florence Pugh ha parlato della sua esperienza sul set di Black Widow, lo standalone Marvel da lei definito senza mezzi termini come crudo e straziante.

Le riprese di Black Widow, lo standalone Marvel dedicato al personaggio di Natasha Romanoff interpretato nuovamente da Scarlett Johansson), sono arrivate a conclusione lo scorso mese di ottobre.

L’attrice Florence Pugh, che nel film veste i panni di Yelena Belova (ossia la presunta nuova Vedova Nera), ha parlato del film in uscita nelle sale nel 2020, definendolo "raw and painful" (crudo e doloroso, straziante) ma allo stesso tempo decisamente affascinante (via Variety):

Penso che abbiamo realizzato qualcosa di molto crudo, molto doloroso e molto bello e penso che le persone saranno davvero sorprese dal risultato di un grande film d’azione che ha così tanto cuore. So anche che molte persone saranno impressionate da Scarlett perché il suo personaggio ha avuto un finale davvero difficile ma anche speciale [in Endgame]. Lei ha fatto questi film [Marvel] per oltre dieci anni. Se questo doveva essere il suo capitolo, allora doveva essere davvero speciale.

La Pugh ha anche speso due parole circa la sua esperienza sul set:

Il fatto che ho avuto modo di fare uno di questi film con un'attrice del genere e una regista così brava e affettuosa, Kate Shortland, è stata un'esperienza davvero unica e speciale. Non ho idea di come sia stato lavorare ai precedenti film Marvel, ma sul set di questa produzione ogni volta che arrivavo pensavo: 'So che non è così di solito, so che questa cosa è unica e devo godermela fino in fondo dando tutta me stessa'.

La trama del film dovrebbe raccontare le origini di Natasha Romanoff, educata sin da piccola dall'agenzia governativa dell’Unione Sovietica nota come KGB, con lo scopo di diventare un’assassina a sangue freddo. Tra i nuovi ingressi, oltre alla Belova, dovrebbe fare la sua apparizione anche Taskmaster, il villain mascherato in grado di apprendere e replicare con facilità qualsiasi stile di combattimento.

Atteso anche il debutto di Guardiano Rosso, personaggio creato da Roy Thomas e John Buscema e apparso per la prima volta sulle pagine di Avengers n. 43 nel 1967 (come risposta sovietica a Captain America). Il personaggio avrà il volto dell'attore David Harbour (noto per aver vestito i panni di Jim Hooper nella serie Stranger Things). Infine, sempre a ottobre, anche l'attore William Hurt è stato fotografato in abiti di scena sul set del film, cosa questa che potrebbe confermare il ritorno di Thunderbolt.

Ricordiamo che l'uscita di Black Widow è prevista nei cinema americani per il 1° maggio 2020. Nel cast, oltre alla Johansson, Pugh e Harbour, troviamo anche Rachel Weisz, Olivier Richters, O-T Fagbenle e Ray Winstone.

