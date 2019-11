Videogames

di Andrea Guerriero - 20/11/2019 11:08 | aggiornato 20/11/2019 11:12

Il quinto capitolo di Street Fighter evolve ancora una volta, e propone un unico pacchetto da 40 personaggi, 34 arene e 200 costumi.

1 condivisione

Il panorama dei picchiaduro ad incontri ha da poco incoronato il suo nuovo re, quel Super Smash Bros. Ultimate per Nintendo Switch che ha saaputo imporsi come il più venduto di tutti. Per altro ad appena un anno dal suo debutto sul mercato, tornato negli ultimi anni prepotentemente ad abbracciare il genere dei beat 'em up.

Con un'offerta tanto ricca, sono comunque numerose le produzioni che sono riuscite ad emergere. Anche quelle che affondano le proprie origini quasi agli albori dell'industria. Tra queste, è impossibile non citare Street Fighter V, approdato su PC e PlayStation 4 nel 2016. Per poi tornare, rinnovato, con una Arcade Edition ricchissima di contenuti e che ha smussato molti dei difetti di primo pelo.

Capcom

Una magia, quella compiuta da Capcom, che sta per ripetersi con una nuova revisione del gioco. Con il trailer visibile in testata, il colosso di Osaka ha infatti annunciato in via ufficiale Street Fighter V Champion Edition. Come svelato dal team di sviluppo, questa versione includerà tutti i DLC già pubblicati in passato ad eccezione dei costumi Fighting Chance, degli outfit realizzati in collaborazione con gli sponsor e dei contenuti dedicati al Capcom Pro Tour. In totale, avremo a disposizione ben 40 personaggi da far scendere nel dojo, 200 costumi e 34 stage. Non mancheranno poi miglioramenti al sistema di bilanciamento delle battaglie e il pieno supporto al cross-play tra PC e PS4.

La data di uscita è fissata per il 14 febbraio 2020, al prezzo di 29,99 euro, mentre l'aggiornamento Upgrade Kit per i possessori delle edizioni precedenti costerà 24,99 euro.

In chiusura, l'azienda nipponica ha voluto riservare un'ultima sorpresa ai fan di Street Fighter: a dicembre sarà disponibile come DLC Gill, personaggio conosciuto in Street Fighter III 2nd Impact e seguito da un secondo non ancora svelato.