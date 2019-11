Cats: il nuovo trailer ufficiale del film musicale di Tom Hooper

Cinema

Universal lancia il nuovo trailer di Cats: il film di Tom Hooper è pronto al debutto in sala con un cast che include Judy Dench, Taylor Swift, Idris Elba e non solo.

Il nuovo trailer di Cats si apre con la voce di Old Deuteronomy (Judy Dench) che introduce i gatti alla serata speciale che sta per iniziare. La serata in cui solo uno di loro verrà scelto per iniziare una nuova vita. In pochi secondi lo spettatore viene così catapultato nel magico mondo dell’annuale ballo dei gatti di Jellicle, portati per la prima volta sul grande schermo da Tom Hooper (Les Misérables).

Come sapete, il film è un adattamento cinematografico del musical di Andrew Lloyd Webber, ispirato a sua volta alle poesie contenute nella raccolta Il libro dei gatti tuttofare di T.S. Eliot. La trama è semplicissima e racconta di questo gruppo di gatti che una volta all’anno danno vita a un grande spettacolo in onore del loro leader Old Deuteronomy.

Il regista ha già dovuto affrontare le critiche per la trasformazione in gatti dei suoi attori nel primo trailer ufficiale del film. Nonostante il musical vada in scena a Broadway dal 1981 con gli attori travestiti da gatti, gli utenti del web hanno trovato strana la scelta di camuffare il cast con peli, baffi, coda e orecchie da gatto. Ormai, però, il primo impatto dovrebbe essere superato e gli spettatori dovrebbero solo apprezzare la bravura degli interpreti.

Cats, infatti, vanta davvero un cast stellare, in cui spiccano Francesca Hayward e Steven McRae, primi ballerini del Royal Ballet di Londra, e Larry e Laurent Bourgeois i due componenti del gruppo hip-hop Les Twins, reduci dalla loro partecipazione al film Men In Black: International.

HD Getty Images Francesca Hayward - prima ballerina del Royal Ballet

E non è finita qui, perché il cast completo include:

Taylor Swift alias Bombalurina

Jennifer Hudson alias Grizabella

James Corden alias Bustopher Jones

Idris Elba alias Macavity

Jason Derulo alias Rum Tum Tugger

Ian McKellen alias Gus

Rebel Wilson alias Jennyanydots

Ray Winstone alias Growltiger

Laurie Davidson alias Mr. Mistoffelees

Mette Towley alias Cassandra

Danny Collins alias Mungojerrie

Naoimh Morgan alias Rumpleteazer

Steven McRae alias Skimbleshanks

Zizi Strallen alias Tantomile

Robert Fairchild alias Munkustrap

Daniela Norman alias Demeter

Melissa Madden-Gray alias Griddlebone

Cats è ormai quasi pronto al debutto cinematografico. Mancano davvero pochi giorni alla prima statunitense prevista per il 20 dicembre e a quella italiana fissata per il 25 dicembre 2019.