Chinatown: in arrivo la serie TV prequel del film di Roman Polanski

TV NewsCinema

di Mara Siviero - 20/11/2019 08:54 | aggiornato 20/11/2019 08:58

C'è un accordo con Robert Towne e David Fincher per realizzare la serie TV prequel di Chinatown, film di Roman Polanski del 1974.

0 condivisioni

David Fincher continuerà la sua collaborazione con Netflix con un nuovo progetto: la realizzazione di una serie sequel di Chinatown.

Netflix, infatti, avrebbe chiuso un accordo con Robert Towne e Fincher per lavorare alla sceneggiatura dell’episodio pilota prequel del film di Roman Polanski del 1974.

Lo stesso Town vinse a suo tempo un Oscar per la miglior sceneggiatura del film che ha visto protagonisti Jack Nicholson, Faye Dunaway e John Huston.

Come riportato da Deadline, Fincher sarà il produttore esecutivo del progetto, al fianco di Towne e di Josh Donen.

L’idea che sta alla base di questa serie prequel, sarebbe quella di concentrarsi sul giovane Jake Gittes (interpretato nel film proprio da Nicholson) che comincia a dare vita alla sua carriera di investigatore in una città in cui il benessere e la corruzione coinvolgono le varie realtà locali. La speranza è che Fincher possa dirigere la puntata pilota, ma ciò non farebbe parte del contratto che si sofferma solo sulla sceneggiatura.

David Fincher è stato uno dei primi registi cinematografici a buttarsi nel mondo della produzione di serie TV, debuttando proprio con House of Cards di Netflix.

Attualmente è presente sulla piattaforma con la seconda stagione di Mindhunter e ha in programma, sempre per Netflix, la regia di Mank, un film che si baserà sulle discussioni tra lo sceneggiatore Herman J. Mankiewicz e Orson Welles, in merito alla realizzazione di Quarto Potere, film per il quale i due artisti hanno ricevuto un Oscar per la miglior sceneggiatura.