Emilia Clarke, la pressione per le scene di nudo e l'aiuto di Jason Momoa

TV NewsCelebrity

di Silvia Artana - 20/11/2019 12:11 | aggiornato 20/11/2019 12:16

Emilia Clarke ha rivelato che girare le scene di nudo della prima stagione di Game of Thrones è stato molto difficile e che Jason Momoa l'ha aiutata a prendere consapevolezza dei suoi bisogni e diritti.

9 condivisioni

Quando ha parlato delle due emorragie cerebrali che l'hanno colpita mentre era impegnata con Game of Thrones, Emilia Clarke ha dichiarato che Danerys Targaryen le ha salvato la vita. Ma all'inizio, calarsi nella parte della Madre dei Draghi non è stato facile. In una intervista con Dax Shepard per il podcast Armchair Expert, l'attrice britannica ha rivelato che girare le scene di nudo ("una f****** tonnellata") della prima stagione della serie è stato molto difficile e che ha sentito su di sé una grande pressione (all'incirca dal minuto 59, nell'audio qui sotto).

Emilia ha spiegato che l'inesperienza le ha fatto dire di sì a tutto e non mettere in discussione nulla:

Ho accettato il lavoro, mi hanno mandato i copioni e, quando ho iniziato a leggerli, ho pensato: 'Oh, c'è un problema!'. Ma ero appena uscita dalla scuola di recitazione e l'ho presa come una questione di lavoro: 'Se c'è nella sceneggiatura, allora è chiaramente necessario. Le cose stanno così e capirò il senso. Andrà tutto bene'.

La star della commedia romantica natalizia di prossima uscita, Last Christmas, ha dichiarato che si è trovata catapultata in una realtà che l'ha sopraffatta:

Sto fluttuando in questa prima stagione e non so cosa sto facendo, non ne ho idea. Non ero mai stata su un set come quello di Game of Thrones. Prima di allora, ero stata due volte su un set e ora sono su un set completamente nuda, con tutte queste persone, e non cosa quale sia il mio destino, cosa ci si aspetti da me. Non so cosa vogliono gli altri e non so cosa voglio io.

Emilia ha detto che si sentiva incredibilmente fortunata, privilegiata, ad avere ottenuto il lavoro e questo ha offuscato il suo giudizio e le ha impedito di dire cosa non le andava bene. Con conseguenze molto dolorose:

A prescindere dalla questione della nudità, ho trascorso la prima stagione a pensare che non avevo il diritto di chiedere nulla. Non avevo il diritto di avere bisogno di nulla. Pensavo che se qualcosa era sbagliato, potevo andare a piangere in bagno, poi sarei tornata, avrei girato la scena e sarebbe andato tutto bene.

HD HBO Jason Momoa ha avuto un ruolo importante nel fare prendere consapevolezza a Emilia Clarke dei suoi diritti

L'alter ego di Daenerys ha rivelato che è stato Jason Momoa (il sempre rimpianto Khal Drogo) ad aiutarla a prendere coscienza dei suoi bisogni e a farle capire che aveva dei diritti e doveva farli valere. Emilia ha detto che è stato "sicuramente difficile" girare le scene di nudo, ma quelle con l'attore di origini hawaiane sono state "meravigliose", perché il collega le ha insegnato a mettere dei paletti:

Mi diceva: 'No, tesoro, non va bene'.

L'attrice ha fatto tesoro dell'esperienza vissuta sul set della serie HBO e ha raccontato che ora sa cosa è disposta a fare e non ha paura di dirlo:

Adesso sono molto più consapevole di quello in cui mi sento a mio agio e di cosa mi va bene fare. Ho litigato su un set dove ho rifiutato di apparire nuda e mi è stato detto: 'Non vorrai deludere i tuoi fan di Game of Trones?'. La mia risposta è stata: 'Andate a f******!'.

Ancora una volta, Emilia ha dimostrato che la fragilità può diventare una grande forza. E un grande esempio.