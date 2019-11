TV News

di Silvia Artana - 20/11/2019

Non è ancora arrivato il momento di dire addio per sempre a Jon, Daenerys e a tutti gli altri protagonisti di Game of Thrones. E forse non arriverà mai. Da dicembre la stagione 8 e la serie completa arrivano in Home Video.

Grandi notizie per i fan che non riescono a farsi una ragione della fine di Game of Thrones (anche quelli che non hanno amato come si è conclusa). A partire dal 4 dicembre 2019, saranno disponibili in Home Video la stagione 8 e il cofanetto completo con tutti gli episodi della serie cult di HBO.

Gli appassionati potranno rivivere le avventure di Jon, Daenerys, Tyrion e compagnia in DVD, Blu-Ray e 4K Ultra HD e per i più "sfegatati" saranno disponibili una versione steelbook da collezione della stagione 8 in 4K + Blu-Ray e una limited edition della serie completa con cofanetto in legno.

Tutti i prodotti Home Video possono essere prenotati su Amazon, ma cosa offrono nel dettaglio?

Il Blu-Ray di Game of Thrones 8 comprende i 6 episodi dell'ultima stagione e dei ricchissimi contenuti speciali:

L'arrivo dell'inverno - Dietro le quinte delle colossali riprese della Battaglia di Grande Inverno

Il dovere è la morte dell’amore - Interviste esclusive agli autori e ai protagonisti

10 commenti audio degli autori e del cast tra cui David Benioff e D.B. Weiss, Emilia Clarke, Conleth Hill e molti altri ancora.

Il Trono di Spade: The Last Watch - Documentario esclusivo

5 scene eliminate

Guida agli episodi

Storie e leggende

Warner Bros./HBO/Amazon Il Blu-Ray e l'edizione steelbook di Game of Thrones 8

Il DVD di Game of Thrones 8 ha contenuti speciali analoghi al Blu-Ray, ma senza "Guida agli Episodi" e "Storie e leggende":

Warner Bros./HBO/Amazon I DVD di Game of Thrones 8 con molti contenuti speciali

Il cofanetto delle 8 stagioni di Game of Thrones offre ai fan un incredibile viaggio nelle emozioni, con oltre 15 ore di contenuti speciali uguali per Blu-Ray e DVD, che comprendono tra gli altri:

Lo speciale in due parti Il Trono di Spade: Reunion Special presentato da Conan O'Brien

Il documentario Game of Thrones: The Last Watch

Conquest & Rebellion: La Storia Animata dei Sette Regni

Il Commento Audio del Cast

Scene Eliminate

Speciali Dietro le Quinte e molto altro ancora.

Warner Bros./HBO/Amazon Il cofanetto completo con tutte le 8 stagioni di Game of Thrones versione Blu-Ray e DVD

La limited edition di tutte le stagioni Game of Thrones permette agli appassionati di rivivere (o magari vivere per la prima volta) le vicende dei protagonisti e di aggiudicarsi una vera e propria chicca da collezione. La speciale versione presenta cofanetto in legno decorato con molti e ricercati dettagli, come la spilla del Primo Cavaliere, all'interno del quale sono contenuti 9 pannelli finemente illustrati da Rob Ball, l'artista che ha firmato le splendide illustrazioni della serie Beautiful Death.

Warner Bros./HBO/Amazon La limited edition di tutte le stagioni di Game of Thrones con cofanetto in legno

La fine di Game of Thrones (anche se molto discussa) ha chiuso un'epoca e ha lasciato un grande vuoto tra i fan che aspettavano con trepidazione le nuove stagioni anno dopo anno. L'edizione Home Video permetterà ai nostalgici di continuare a viaggiare ancora e ancora tra Westeros ed Essos e a farsi avvolgere dalle reti di intrighi tessute dal Ragno, Dicocorto e da Cersei. E magari, chissà, a fare pace con la conclusione della serie.

Di certo, i contenuti speciali regaleranno nuove emozioni e forse (come sta accadendo con i libri del dietro le quinte) permetteranno di capire meglio alcune svolte narrative.

In ogni caso, il momento dell'addio definitivo a Jon, Daenerys e tutti gli altri sembra molto lontano. E può darsi che non arriverà mai.