Henry Cavill non rinuncia a Superman: 'Voglio rendergli giustizia'

Henry Cavill si tiene stretto il mantello dell'Uomo d'Acciaio!

Il suo Superman ha dato il via al DC Extended Universe (DCEU) nel 2013, ma piano piano si è tutto sgretolato. Ad oggi rimane molto poco di quello che era un progetto ambizioso, ma sembra che Henry Cavill non voglia lasciare ad altri il ruolo che lo ha reso celebre in tutto il mondo.

L'Uomo d'Acciaio in carica ha rilasciato una intervista al magazine Men's Health dicendo chiaramente che:

Il mantello di Superman nell'armadio è ancora mio.

Cavill ha poi spiegato che è ancora molto coinvolto nella storia di Superman sullo schermo e che ha molto da offrire per il ruolo. Non è stato detto se Cavill interpreterà di nuovo l'eroe di Krypton ma sembra che, se dipendesse da lui, l'attore sarebbe prontissimo per indossare ancora il mantello rosso.

Non starò seduto al buio mentre tutto succede. Non ho rinunciato al ruolo. C'è ancora molto che posso dare per Superman. C'è molto da raccontare. Un sacco di autentiche, vere profonde [storie] per essere fedele a un personaggio in cui voglio entrare. Voglio portare in vita i fumetti. È importante per me. C'è tanta giustizia che deve essere fatta per Superman. La situazione è: lo vedrete.

Il DCEU con Henry Cavill

Cavill ha interpretato Superman nel 2013 nel film L'Uomo d'Acciao diretto da Zack Snyder, per poi tornare nel ruolo nel 2016 con Batman v Superman: Dawn of Justice di Zack Snyder e nel 2017 nel tanto chiacchierato (a proposito dei suoi baffi) Justice League. Quest'ultimo film è stato diretto in parte da Joss Whedon, subentrato a Zack Snyder che ha abbandonato per problemi personali.

Si parla ancora oggi di Justice League, in quanto i fan stanno pressando la casa di produzione americana Warner Bros. affinché pubblichi la versione del film inizialmente prevista da Snyder, ovvero quella che ormai è chiamata The Snyder Cut.

Per chi non lo ricorda, l'ingresso di Whedon alla regia del film, che ha riunito sul grande schermo Superman (Cavill), Batman (Ben Affleck), Wonder Woman (Gal Gadot), Flash (Ezra Miller), Aquaman (Jason Momoa) e Cyborg (Ray Fisher), ha portato a diversi cambiamenti narrativi.

HD Warner Bros. Una immagine promozionale de L'Uomo d'Acciaio del 2013

Dopo il 2013, la carriera di Henry Cavill ha preso il volo. L'attore, infatti, ha recitato nel film di Guy Ritchie Operazione U.N.C.L.E., nel blockbuster di fama mondiale Mission: Impossible - Fallout e tra non molto darà vita a un importante personaggio dei videogiochi nella serie TV The Witcher.

Nel prossimo futuro sarà anche Sherlock Holmes nel film dal titolo Enola Holmes diretto da Harry Bradbeer e nelle sale americane nel 2020.