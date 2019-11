Cinema

di Simona Vitale - 20/11/2019 16:36 | aggiornato 20/11/2019 16:41

Gary Dauberman, co-sceneggiatore dei due film di IT, ha parlato della supercut che andrebbe a unire le pellicole e della possibilità di girare uno spin-off dedicato a Pennywise.

9 condivisioni

Se pensate che la storia dell'iconico e spaventoso clown mutaforma Pennywise sul grande schermo si sia oramai esaurita con IT (2017) e IT: Capitolo 2 (2019) sappiate che potreste sbagliarvi di grosso. Gary Dauberman, co-sceneggiatore di entrambe le pellicole, nonché regista dell'horror Annabelle 3, nel corso di un'intervista ha dichiarato che l'universo di IT potrebbe espandersi al cinema, un po' come accaduto per il franchise di The Conjuring.

Del resto, già lo stesso regista Andy Muschietti nei mesi scorsi ha più volte parlato di una supercut che andrebbe ad unire i due film di IT, senza contare che l'immenso romanzo di Stephen King che ha ispirato le pellicole lascia ancora spazio a tanti elementi che potrebbero finire sul grande schermo. In particolare, ci riferiamo alle origini del mostro mutaforma che si nutre delle paure delle sue vittime. Potrebbe dunque balenare nella mente di Dauberman la realizzazione di uno spin-off di IT, che probabilmente non dispiacerebbe ai tanti fan dei film di Muschietti e di Stephen King.

A tal proposito, Dauberman ha dichiarato:

Penso che sia possibile. Tutto ciò che è nell'Universo di Stephen King mi interessa, c'è così tanta parte della storia che potremmo raccontare oltre ai due film. Ci sono sicuramente elementi del romanzo su cui concentrarsi e pensare di realizzare un film. La questione è se la gente vorrebbe vederli. Io penso che Pennywise sia stato su questo pianeta per molto, molto, molto tempo e che abbia provocato un sacco di spargimenti di sangue e quindi molte storie da raccontare e credo che queste cose potrebbero funzionare in un film.

Warner Bros. Il mostruoso Pennywise protagonista dei due film di IT

In merito, invece, alla citata supercut di IT almeno in apparenza molto voluta da Muschietti, lo sceneggiatore ha dichiarato:

So che Andy ha un'idea di "supercut" che mi piacerebbe vedere, ma tagliamo le cose per un motivo, quindi se ci fosse qualcosa che avrei voluto vedere o che avremmo voluto mettere dentro, avremmo potuto trovare un modo per inserirlo. Questo non vuol dire che le cose che abbiamo tagliato non siano grandiose ma abbiamo messo nel film solo quelle che lo rendono migliore. Non riesco a pensare a qualcosa che vorrei rimanesse per sempre nascosto, qualcosa che spero la gente non veda, ma penso che ci siano molte cose tra quelle escluse che i fan adorerebbero vedere.

I fan dell'orrore nato dalla penna di Stephen King grazie al suo best seller IT possono dunque sperare di rivedere Pennywise sul grande schermo in nuove terrificanti avventure, che potrebbero dirci molto di più sulle "malefatte" della mostruosa creatura che da secoli dimora nelle fogne della piccola Derry.

Aspettiamo con ansia notizie ufficiali!

Via: ComicBookMovie