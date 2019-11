Celebrity

di Giulia Greco - 20/11/2019 10:21 | aggiornato 20/11/2019 10:27

I nomi di Kristen Bell e Idina Menzel, protagoniste di Frozen 2 al cinema, fanno ora parte della Walk of Fame di Hollywood.

Idina Menzel in posa per uno scatto

0 condivisioni

Kristen Bell e Idina Menzel, voci di Anna ed Elsa in Frozen, hanno le loro stelle sulla Walk of Fame di Hollywood.

Le attrici hanno posato per i fotografi e tenuto discorsi, e quello della Bell era carico dell'ironia e del brio che da sempre caratterizzano la star di The Good Place.

Sono veramente grata di accettare questa onorificenza oggi sulle strade in cui Vivian Ward vendeva il suo corpo in Pretty Woman. È un sogno che si avvera!

Così ha esordito la Bell che, nel suo sentito discorso intriso di umorismo, ha riflettuto sulla sua lunga carriera al cinema e in TV e sulle persone che l'hanno aiutata a raggiungere i propri obiettivi nel lungo percorso verso la realizzazione personale e la fama.

Kristen ha parlato del supporto che i suoi genitori le hanno sempre offerto, così come della presenza costante di suo marito Dax Shepard al suo fianco. Soprattutto, però, è il consiglio di Cher a motivarla giorno dopo giorno e a farle capire che saprà di aver davvero raggiunto il successo solo quando "il test di Cher" sarà superato.

"Se tra cinque anni ciò che hai fatto non conterà più nulla, allora non avrai raggiunto il traguardo", questo il messaggio che la leggendaria cantante ha voluto lasciare a Kristen Bell.

A quanto pare, avere una stella sulla Walk of Fame col proprio nome inciso sopra non fa sì che il test possa dirsi superato, ma ecco cosa potrebbe fare la differenza:

Questa stella avrà davvero valore solo quando inevitabilmente qualcuno verrà rapinato proprio in quel punto e mentre cercherà di non farsi portare via la borsa, sentirà gli aggressori urlare: 'lascia perdere' [Let it go, il titolo della canzone di Elsa in Frozen, n.d.r.]. La vittima alzerà lo sguardo e dirà: 'Non è nemmeno la sua canzone, figlio di p*****a!'

"Solo allora saprò che ce l'ho fatta davvero", ha concluso Kristen Bell.

Kristen ha anche avuto modo di elogiare la sua co-star Idina Menzel, che era proprio accanto a lei durante il discorso di ringraziamento.

Quando ho sentito Idina cantare per la prima volta, mi sono sentita come mai prima.

L'attrice ha paragonato la sensazione alle prime scoperte di un bambino e, rivolgendosi direttamente alla sua collega, ha detto: "Sapevi che è così che si sente la gente quando canti?"

Anche Idina ha avuto modo di tessere le lodi della collega durante il suo discorso di ringraziamento per l'onore ricevuto.

"Non sarei qui oggi se non fosse per mia sorella Kristen Bell e per ciò che abbiamo fatto insieme", ha detto l'attrice e cantante.

Idina ha optato per un discorso più classico, dal tono dolce, in cui ha ringraziato i genitori e i figli per aver sempre creduto in lei e averla incoraggiata a ogni passo.

Ovviamente, non poteva mancare un pensiero rivolto al compagno Aaron Lohr, che si trovava tra il pubblico.

Mio marito Aaron è qui. Mi ha aiutato a scrivere questo discorso stamattina perché io non sapevo cosa dire tanto ero nervosa. Quando sono in difficoltà, mi basta svegliarmi al mattino accanto a lui e vedere il modo in cui mi guarda per sapere che andrà tutto bene. Ti amo tantissimo, Aaron. Mi hai cambiato la vita.

Congratulazioni a entrambe le attrici!

Frozen II - Il segreto di Arendelle arriverà nei cinema italiani il prossimo 27 novembre, ma la colonna sonora del film (in lingua originale) è già disponibile sul canale YouTube DisneyMusicVEVO.