Il finale alternativo di Game of Thrones non è solo una leggenda metropolitana: esiste davvero ma, rivela Kristofer Hivju, non lo vedremo mai.

Si è parlato tantissimo, come i fan ricorderanno, dei presunti finali multipli di Game of Thrones. Voci dal set della stagione 8 suggerivano che, per ovviare alle possibili fughe di informazioni, HBO avesse deciso di girare epiloghi differenti, in maniera tale che nessun potesse rivelare il finale in anticipo al grande pubblico.

Con il tempo, gli addetti ai lavori hanno poi smentito questa teoria – anche se Kristofer Hivju ha confermato che non era completamente fantasiosa. L'attore norvegese, che è stato Tormund tra il nord e il sud della Barriera, ha rivelato che un finale alternativo è stato girato davvero, ma solo per divertimento.

C'è un finale alternativo, ma niente di serio

Pochi avevano previsto quello che poi è stato il finale di Game of Thrones. Archiviata nei primi tre episodi l'atavica lotta contro gli Estranei e il Re della Notte, i paladini e i cattivissimi di Westeros si sono mescolati, con Daenerys Targaryen che ha deciso di conquistare il trono rimanendo fedele al motto della sua casata: fuoco e sangue.

La caduta della Madre dei Draghi nel ruolo di Mad Queen, che l'ha portata alla tragica morte nell'episodio finale, ha lasciato scontenti i fan della casa Targaryen, che hanno trovato in qualche modo ingiustificata (e, altri, affrettata) la trasformazione della fu Khaleesi. A maggior ragione, il tormentone dei possibili finali alternativi è così tornato a galla.

Mentre partecipava a un evento celebrativo in compagnia di Gemma Whelan (Yara Greyjoy) e Isaac Hempstead-Wright (Bran Stark), Hivju ha confermato a Metro che il finale alternativo esiste, ma non è stato girato per depistare i leak. Semplicemente, è un extra che ci si è concessi sul set per puro divertimento.

L'artista scandinavo ha spiegato:

Abbiamo girato un finale alternativo, sì. Principalmente, lo abbiamo fatto per divertimento – ma non so se sono autorizzato a parlarne, in effetti.

Hivju non ha voluto sbottonarsi ulteriormente, non rivelando nemmeno quali personaggi fossero protagonisti di questo misterioso epilogo extra. A domanda specifica, ha risposto semplicemente:

Non vi dirò niente. Ma è stato divertente!

Il fatto che si parli di un finale girato soprattutto per divertimento suggerisce che non si tratti di qualcosa pensato per essere mostrato al pubblico – anche perché richiederebbe, in tal caso, generose spese per la sua post-produzione e il suo montaggio. L'unica certezza che i fan possono ricavare dalle parole di Hivju è che, nonostante le altissime pressioni per l'ottava stagione, è sicuramente bello sapere che autori, attori e altri addetti ai lavori riuscissero ancora a divertirsi, sul set.

Il futuro di Westeros è nel suo passato

Archiviate le otto stagioni che l'hanno composta, con la messa in onda dell'ultimo episodio lo scorso maggio, Game of Thrones guarda al futuro a partire dal suo passato: cancellato lo spin-off conosciuto come Bloodmoon, HBO ha invece confermato House of the Dragon, che basandosi sul libro Fuoco e Sangue ci porterà alla scoperta della dinastia dei Targaryen.

Inoltre, gli appassionati del mondo fantasy nato dalla penna di George R. R. Martin potranno portare a casa da dicembre il prezioso cofanetto comprendente tutte le otto stagioni di Game of Thrones – al cui interno si troverà anche l'esclusiva reunion dei membri storici del cast.

Chi ama i libri, invece, potrà mettere le mani sulla guida ufficiale a Westeros, nell'attesa che Martin concluda The Winds of Winter, scongiurando il rischio di finire a vivere da eremita in Nuova Zelanda.