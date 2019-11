TV News

La Celeste di Big Little Lies, Nicole Kidman, non esclude una terza stagione per la miniserie HBO, a patto che la squadra autoriale rimanga la stessa.

Big Little Lies è una delle miniserie più amate e apprezzate degli ultimi anni. Di genere dramedy, la storia coinvolge una schiera di stelle hollywoodiane, da Nicole Kidman a Reese Witherspoon, passando da Zoe Kravitz e Shailene Woodley.

HBO ha rilasciato due stagioni e il creatore, David E. Kelley, aveva assicurato che non ce ne sarebbero state altre. Eppure il finale aperto dell’ultimo capitolo, che abbiamo visto la scorsa estate, lascerebbe la porta aperta per un seguito. A questo proposito, Deadline ha interpellato Nicole Kidman, che con la sua casa di produzione Blossom Films ha co-prodotto la serie.

L’attrice ha sempre creduto nel progetto e nel personaggio di Celeste, magnificamente ideato e scritto da Liane Moriarty, autrice della storia da cui è stata tratta la miniserie.

Nell’intervista, Nicole Kidman è stata possibilista su una terza stagione, pur ribadendo che l’idea iniziale sarebbe stata quella di fermarsi alla prima, e che poi i “numeri stellari” e il successo del prodotto avevano convinto tutti a proseguire.

Una spinta propulsiva per la Kidman è stato proprio il personaggio di Celeste, una donna bellissima e un avvocato in carriera che subisce abusi domestici, una situazione che purtroppo accomuna tante altre donne.

Celeste è molto, molto sincera, è una donna che sta lottando. Ne esce bene. Ha un sacco di problemi in termini di recupero psicologico, ma riesce ancora a prendersi cura dei suoi figli. Riesce a portarli a scuola. Riesce a gestire la casa. Lei ha un problema, ma lo sta affrontando. È perfetta? Assolutamente no. Ma sta superando [il trauma] giorno dopo giorno.

HD HBO Nicole Kidman è Celeste Wright

Interpellata su un possibile ritorno delle eroine di Big Little Lies, dopo il finale delle donne in gruppo pronte a costituirsi – anche perché Reese Witherspoon ha chiosato sul fatto che Jennifer Aniston, sua collega in The Morning Show, potrebbe unirsi al cast – non ha escluso l’ipotesi, a patto che siano coinvolti gli stessi membri di cast artistico e tecnico delle due stagioni precedenti. E soprattutto che sia coinvolta Liane Moriarty.

L’ideatrice di tutto è Liane. Se lei creerà qualcosa, vorrei che siano proprio David e Liane a far partire ancora questo lavoro. Se ci sarà un terzo capitolo, tutto verrà dagli scrittori, ed è fantastico. Liane ha un talento profondo. David ha un talento profondo e la loro combinazione è straordinaria.

Getty Images Liane Mortiarty è l'autrice di Big Little Lies

Nella stessa intervista, Nicole Kidman ha parlato anche della scena in cui dà uno schiaffo a Meryl Streep (che nella serie interpreta sua suocera).

Avevo il terrore di farle del male, ma sappiamo improvvisare, non l'abbiamo pianificato, non lo abbiamo predisposto, davvero. Entrambe abbiamo lavorato per così tanto tempo che sappiamo come fare queste cose sul set.

Che ne pensate? Vi piacerebbe vedere una terza stagione di Big Little Lies?