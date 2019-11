Cinema

di Giacinta Carnevale - 20/11/2019 09:41 | aggiornato 20/11/2019 09:45

L'interprete di Draco Malfoy torna a parlare di un possibile reboot di Harry Potter, affermando inoltre che gli piacerebbe vestire ancora una volta i panni del personaggio che lo ha reso celebre in tutto il mondo.

3 condivisioni

Tom Felton sembra proprio non riuscire a dire addio a Draco Malfoy, il personaggio che ha interpretato per ben 8 pellicole nel lungo franchise cinematografiche di Harry Potter. La saga ideata da J.K. Rowling non ha lasciato il segno solo nei milioni di fan di tutto il mondo, ma anche nei giovani attori che sono cresciuti insieme ai loro personaggi.

In una recente intervista rilasciata al Daily Mail, Felton ha dichiarato che gli piacerebbe poter tornare ad Hogwarts ancora una volta nei panni di Draco in una nuova pellicola del franchise. Queste le parole dell'attore:

Sì, sono infinitamente orgoglioso e affezionato al giovane Draco, quindi ogni possibilità di riprendere quel ruolo sarebbe grandiosa. Penso che dovremmo tornare e fare il contrario, Rupert [Grint] dovrebbe interpretare Draco, io interpreterò Hermione, Dan può interpretare Dobby ed Emma può essere Hagrid, è il perfetto re-casting! Ma, seriamente, se ci fosse l'opportunità di fare un altro film, sono sicuro che tutti noi saremmo disponibili a farne parte.

Nonostante siano ormai trascorsi 8 anni dall'uscita dell'ultimo capitolo di Harry Potter, l'universo magico ha continuato ad espandersi con il nuovo franchise di Animali Fantastici e con lo spettacolo teatrale incentrato su Harry Potter e la maledizione dell'Erede, sequel della saga letteraria.

E nell'epoca dei revival, un reboot della saga sul celebre maghetto appare abbastanza probabile, magari tra qualche anno. A tal proposito Tom Felton ha voluto dire la sua, ammettendo che in futuro un riavvio di Harry Potter è inevitabile:

Non credo che Jo [Rowling] vorrebbe che i suoi film, piuttosto i suoi libri e i suoi film, venissero rifatti in un prossimo futuro, ma sono sicuro che tra 20 anni, quando ci saranno i cinema 4D, vorranno ricominciare tutto da capo.

HD Warner Bros.

L'attore ha poi aggiunto che, semmai venisse davvero sviluppato un reboot del franchise, gli piacerebbe essere coinvolto nel progetto, magari interpretando il ruolo del padre di Draco.

La mia speranza è che quando lo faranno sarò abbastanza grande per interpretare Lucius. Aspettate altri 15 anni e torno come Lucius. Lo farei in un baleno.

Tom Felton non è l’unico attore della saga di Harry Potter ad avere un forte legame con il suo personaggio. In un'intervista rilasciata a Comicbook, il candidato all'Oscar Ralph Fiennes, interprete del malvagio Voldemort, ha ammesso di essere molto geloso del proprio personaggio e non sarebbe contento di vedere qualcun altro nei panni del mago oscuro.

Sarò sempre molto possessivo con Voldemort. Non voglio che qualcun altro lo interpreti a parte me.

E voi cosa ne pensate? Sareste felici di rivedere Tom Felton nei panni di Draco Malfoy?