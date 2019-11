Pom Klementieff si unisce a Mission: Impossible 6 e 7

Riuscirà il prossimo capitolo a balzare in testa a questa classifica? Vi ricordiamo che il settimo capitolo di Mission: Impossible dovrebbe uscire nei cinema americani il 23 luglio 2021, mentre l'ottavo capitolo è previsto per il 5 agosto 2022.

Pom Klementieff è diventata famosa a seguito della sua partecipazione nel film di James Gunn Guardiani della Galassia Vol. 2, dove è stata scelta per interpretare il personaggio di Mantis , un personaggio capace di avvertire gli stati d'animo degli altri e di influenzarli. Come Mantis è anche apparsa nei film campioni di incasso diretti dai fratelli Russo, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. In futuro, all'interno del Marvel Cinematic Universe , riprenderà il suo ruolo nel film Guardiani della Galassia Vol. 3 di James Gunn.

A post shared by Christopher McQuarrie (@christophermcquarrie) on Nov 19, 2019 at 9:29am PST

View this post on Instagram

Ad annunciarlo è il regista e sceneggiatore Christopher McQuarrie , che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto dell'attrice di origini francesi, taggandola e chiedendole come si dice femme fatale in francese! L'hashtag utilizzato da McQuarrie, #MI78 , rende chiaro il messaggio che Klementieff sarà protagonista di due sequel .

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok