Diversi anni fa un dirigente avrebbe proposto il nome di Julia Roberts per farle interpretare Harriet Tubman, la donna che ha combattuto per la libertà dallo schiavismo.

Il mondo di Hollywood è sempre pronto a rivelare sorprese.

Una delle ultime sembra riguardare Julia Roberts: secondo lo sceneggiatore e produttore di Harriet, Gregory Allen Howard, anni fa l’attrice sarebbe stata suggerita da un dirigente per interpretare l’abolizionista Harriet Tubman.

Come riportato da Deadline, Howard avrebbe rivelato i retroscena di questa proposta al Q&A di Focus Features, pubblicato di recente sul Los Angeles Times. Lo sceneggiatore e produttore, che ha lavorato allo script di Harriet per circa 25 anni, ha ammesso che in quel di Hollywood tira un’aria molto diversa rispetto al 1994, anno in cui (a quanto pare) venne fatto il nome della Roberts durante una riunione:

Mi è stato detto che, durante una riunione, un dirigente dello studio ha ammesso: ‘Questa sceneggiatura è fantastica. Facciamo interpretare Harriet Tubman a Julia Roberts’. Quando poi qualcuno ha obiettato che la Roberts non avrebbe potuto interpretare Harriet, lui ha risposto: ‘Sono cose successe tanto tempo fa. Nessuno farà caso alle differenze’.

Howard ha aggiunto che l’unica persona ad aver obiettato quella scelta di casting era anche l’unica persona di colore in quella stanza. In seguito, sempre secondo lo sceneggiatore, sarebbero due i film che hanno fatto cambiare la mentalità riguardo alla scelta dei cast dei film:

Quando 12 anni schiavo è diventato famoso, tanto da incassare diverse centinaia di milioni di dollari in tutto il mondo, ho detto al mio agente: ‘Adesso non puoi dire che questo tipo di storia non farà soldi’. Poi è arrivato Black Panther [il film Marvel campione d'incassi diretto da Ryan Coogler, n.d.R.] a spalancare le porte.

Harriet ha debuttato in America lo scorso 1 novembre: diretto da Kasi Lemmons e con Cynthia Erivo nei panni della protagonista, il film racconta la storia di Harriet, una donna che ha sempre combattuto per la libertà e che è riuscita a scappare dallo schiavismo del Maryland, per poi guidare centinaia di schiavi afroamericani verso la libertà.