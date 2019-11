Cinema

20/11/2019

Il franchise di Star Trek continua con Noah Hawley alla regia.

Secondo quanto riportato dall'autorevole sito americano Deadline, il creatore di serie TV di successo come Legion e Fargo, Noah Hawley, è in procinto di firmare con la casa di produzione Paramount Pictures, per realizzare il quarto film della saga di Star Trek.

Attraverso la sua casa di produzione 26 Keys, Hawley produrrà insieme a J. J. Abrams e alla sua etichetta Bad Robot. Inoltre, Hawley sarà sia regista che sceneggiatore del quarto capitolo del franchise.

In qualità di sceneggiatore, Hawley ha lavorato alla serie TV Bones composta da ben 12 stagioni, andate in onda negli Stati Uniti dal 2005 al 2017, allo show sui mutanti Marvel, Legion, iniziata nel 2017 e conclusasi con la terza stagione nel 2019 e alla serie TV spin-off e omonima del famoso film dei fratelli Coen, Fargo, andata in onda per tre stagioni dal 2014 al 2017 e di cui è prevista una quarta stagione per il 2020.

In qualità di regista, Hawley, ha all'attivo un solo lungometraggio, ovvero Lucy in the Sky del 2019. Questo film, che ha debuttato al Toronto Film Festival lo scorso settembre, è interpretato da Natalie Portman, Jon Hamm, Dan Stevens, Zazie Beetz, Pearl Amanda Dickson, Tig Notaro e Ellen Burstyn e racconta il deterioramento emotivo post-missione di un astronauta (Portman).

Il talento di Hawley non si è fermato al piccolo e al grande schermo. Infatti, il regista ha anche scritto Fargo: This Is a True Story, un libro che accompagna le prime tre stagioni della serie, pubblicato da Grand Central Publishing il mese scorso. Sempre come autore di bestseller, Hawley ha pubblicato negli Stati Uniti cinque romanzi: A Conspiracy of Tall Men, Other People's Weddings, The Punch, The Good Father e più recentemente il bestseller Before the Fall.

Grand Central Publishing Il libro di Noah Hawley Fargo: This Is a True Story

La saga di Star Trek al cinema, guidata dal Capitano Kirk, interpretato da Chris Pine, è composta da tre film usciti rispettivamente nel 2009, nel 2013 e nel 2016. Il rapporto tra budget investito e incassi non è mai stato da vero blockbuster ma resta il fatto che Star Trek resta l'unico franchise action ambientato nello spazio di Paramount Pictures e comunque ha un suo pubblico di fan affezionati. Inoltre, il recente successo della serie TV Star Trek: Discovery e l'imminente uscita dello show dedicato a Picard, potrebbero portare nuovo entusiasmo intorno al progetto di Hawley.

Per quanto riguarda il cast, Deadline si sbilancia puntando al fatto che il progetto riporterà il cast principale della saga al cinema.