20/11/2019

Conosciamo in anteprima Dexterine Parios, Cobie Smulders: l'irresistibile protagonista di Stumptown, la serie fra azione, comedy e detective drama in prima assoluta su FOX da stasera, 20 novembre, ogni mercoledì alle 21.00.

Non si chiama Caroline, è certamente non è "sweet", dolce. E non c'era un modo migliore per presentarcela: Dexterine Parios, detta Dex, la protagonista di Stumptown interpretata da Cobie Smulders, non è una ragazza qualunque. Ha un legame con la musica - e quella cassetta che parte da sola nella sua auto con la canzone di Neil Diamond intitolata, appunto, Sweet Caroline, ce lo anticipa - e non è certo intenzionata a lasciarsi rapire dai due che hanno rubato la sua auto.

Okay, forse la storia è un po' più complicata di così, ma i primi due minuti dell'episodio pilota di Stumptown, da stasera - 20 novembre - in prima assoluta su FOX, rendono abbastanza bene l'idea.

Dex ha mille risorse, come vediamo nella sequenza in anteprima, e non esita ad attaccare l'uomo che guida l'auto sulla quale si trova anche lei. Già questo ci dice qualcosa di molto importante: Dex ha mille risorse, ma anche mille difetti. L'incoscienza è uno di questi.

Scopriremo gli altri nel corso del primo episodio, stasera su FOX, e ciononostante non riusciremo a non stare dalla sua parte.

Perché Dex è uno di quei personaggi che ti conquistano subito, una donna con un passato difficile che la tormenta e che lei gestisce come può: bevendo, giocando d'azzardo, lavorando come investigatrice privata ai casi scomodi per la polizia di Portland, la città soprannominata "Stumptown", appunto.

E prendendo a cazzotti qualche brutto ceffo che se lo merita, tanto per tenersi in allenamento: mai perdere le buone abitudini, quelle che ti fanno sentire subito meglio.

Azione, dramma, poliziesco: in Stumptown troverete tutto, e lo troverete grazie a lei, a Dex e alle sue avventure private e lavorative.

Ci sono molte ragioni per non perdere la serie in prima assoluta ogni mercoledì alle 21.00, ma la più importante è certamente un personaggio che cattura simpatia pur continuando a mostrare apertamente le proprie debolezze. La propria dannosa, imperfetta umanità.

Stumptown vi divertirà con un approccio inusuale al classico racconto investigativo, vi intratterrà con tanta azione e vi delizierà - quella cassetta è molto importante - con una colonna sonora fantastica.

Cosa aspettate? Sintonizzatevi su FOX per seguire l'episodio pilota. Non ve ne pentirete!