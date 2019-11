The Irishman, il final trailer dell'epico film di Martin Scorsese

Cinema

di Simona Vitale - 20/11/2019 08:51 | aggiornato 20/11/2019 08:56

Robert De Niro, Joe Pesci e Al Pacino sono i tre protagonisti di The Irishman, epico film diretto da Martin Scorsese sul mafioso Frank Sheeran. Ecco il trailer finale della pellicola.

2 condivisioni

In apertura dell'articolo potete gustarvi l'intenso final trailer (sottotitolato in italiano) di The Irishman, pellicola diretta da Martin Scorsese e interpretata da un cast stellare composto, solo per quanto riguarda i protagonisti, da nomi del calibro di Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci.

La pellicola (ispirata al libro L'irlandese. Ho ucciso Jimmy Hoffa di Charles Brandt) è stata presentata in anteprima esclusiva il 27 settembre 2019 nel corso del New York Film Festival, salvo avere una limitata distribuzione nelle sale cinematografiche statunitensi. In Italia, invece, il film è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma lo scorso 21 ottobre, per poi essere distribuito nei cinema dal 4 al 6 novembre 2019 (in alcuni casi sino al 21 novembre).

Fazi Il romanzo L'irlandese. Ho ucciso Jimmy Hoffa di Charles Brandt

Proprio a Roma Scorsese, regista di capolavori del cinema del calibro di Taxi Driver, Quei bravi ragazzi e Shutter Island (solo per citarne alcuni) ha parlato del film e della scelta ricaduta sui suoi "tre amici" per interpretare i ruoli dei protagonisti principali:

Vent'anni fa avrei forse scelto attori più giovani per le scene ambientate passato, ma non oggi. Volevo girare questo film con i miei amici. Ho detto a Pablo Helman di Industrial Light & Magic che [per gli effetti speciali] non avrei voluto il solito sistema, con caschi e palline in faccia, perché per una produzione del genere sarebbe stato ridicolo. Una volta finito di girare Silence, abbiamo fatto un test con la nuova tecnologia che era stata utilizzata. Nel 2015 abbiamo ricreato una scena di Quei bravi ragazzi, e il risultato ha corrisposto al 30% di quello che avevamo in mente. Nonostante ciò abbiamo deciso di andare avanti, e nei quattro anni di lavoro successivo la tecnologia è migliorata al punto che alcune scene le abbiamo girate in un secondo momento.

La buona notizia è che The Irishman sarà tra pochi giorni disponibile alla visione su Netflix.

Del resto è stato proprio il colosso dello streaming a finanziare la pellicola, che ha impiegato ben 140 milioni di dollari per essere realizzata. L'ingente budget di produzione, che ha determinato il passaggio della realizzazione del film da Paramount Pictures a Netflix, è stato per lo più dovuto alla necessità di effetti speciali volti a ringiovanire i tre protagonisti (Pesci, De Niro e Pacino).

The Irishman può essere definito come un'epica rappresentazione della criminalità organizzata nell'America del Dopoguerra raccontata attraverso gli occhi del veterano della Seconda Guerra Mondiale Frank Sheeran, criminale e sicario che ha lavorato al fianco di alcune delle personalità più famose del XX secolo. Attraverso decenni, il film racconta uno dei più grandi misteri irrisolti della storia americana, la scomparsa del leggendario leader sindacale Jimmy Hoffa, e offre un viaggio monumentale attraverso i corridoi nascosti del crimine organizzato: i suoi meccanismi interni, le rivalità e le connessioni con la politica.

Per chi non avesse avuto la fortuna di poterselo gustare al cinema, ricordiamo che The Irishman (che vede nel cast anche Harvey Keitel, Ray Romano, Bobby Cannavale, Anna Paquin e Stephen Graham) sarà disponibile su Netflix, sia negli USA che in Italia, dal 27 novembre 2019.

Via: Deadline