20/11/2019

Ce lo siamo chiesti fin dalla sua comparsa, all’inizio di questa stagione 10: com’è arrivato Dante ad Alexandria? Scopriamolo con i video in anteprima del finale di metà stagione, l’episodio 10x08, lunedì solo su FOX!

Come sempre, le anteprime per l’episodio di The Walking Dead in arrivo sono diverse. A maggior ragione per l’episodio 10x08, il finale di metà stagione, che come da tradizione ci lascerà con un colpo di scena in attesa del ritorno della serie, nel 2020. Anche lo scorso episodio però, si era chiuso con un colpo di scena. E le sue conseguenze, comunque vadano le cose, si faranno sentire.

Ecco cosa sappiamo finora di The World Before, Il mondo precedente, in onda lunedì 25 novembre alle 21.15 su FOX.

Abbiamo visto Gamma (Thora Birch) pronta a condividere informazioni, presumibilmente con Aaron (Ross Marquand), dopo il grave tradimento di Alpha (Samantha Morton): Gamma ha visto Lydia (Cassady McClincy) viva e vegeta, e ogni sua certezza è crollata. Alpha ha mentito, lasciando credere ai Sussurratori di aver ucciso la sua stessa figlia in nome del loro credo.

Abbiamo visto un nuovo personaggio, bloccato da Judith (Cailey Fleming) e in seguito da Michonne (Danai Gurira): si tratta della new entry Virgil, personaggio interpretato da (Kevin Carroll) e non presente nel fumetto. Si tratta dunque di qualcuno creato appositamente per la serie TV, il che lascia intendere che potrebbe avere un ruolo importante.

Abbiamo visto i nostri seppellire qualcuno, e ci aspettiamo che sia Siddiq (Avi Nash), il cui funerale verrebbe celebrato da Gabriel (Seth Gilliam). Ma il piatto forte è un altro...

Il piatto forte, nella seconda sconvolgente anteprima, è il flashback con la storia di Dante (Juan Javier Cardenas) al cospetto di Alpha, che lo indirizza verso Alexandria.

Scopriamo in che modo il Sussurratore si è infiltrato fra i nostri, con un trucco tanto semplice quanto efficace: si finge un sopravvissuto in difficoltà. Ed ecco spiegato il mistero: da dov’è arrivato, quando è stato accolto, come ha fatto a conquistare la fiducia di Siddiq e di tutti gli altri.

Lo vediamo sabotare l’acqua, tracciare le scritte contro i Sussurratori per fomentare l’odio, uccidere Cheryl (Rebecca Koon), soffocandola.

D’ora in poi, si gioca a carte scoperte. Alexandria scoprirà di aver accolto il nemico, di avergli dato fiducia e di aver lasciato che si occupasse dei suoi abitanti, mettendoli a rischio o addirittura uccidendoli. D’ora in avanti, niente sarà più come prima: il sospetto tornerà a regnare sovrano, e la vecchia diffidenza verso gli sconosciuti, la stessa che aveva spinto Rick a ignorare l’autostoppista nella terza stagione o molti altri personaggi a lasciare che sconosciuti se la cavassero da soli, dovrà tornare a regolare gli ingressi nelle comunità.

Ammesso che le comunità, in attesa di scoprire l’esistenza del Commonwealth, restino le stesse…

Appuntamento a lunedì con l’ultimo episodio di The Walking Dead per il 2019!