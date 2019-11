Vikings: Valhalla, la serie TV sequel è in arrivo

TV News

Tornano i Vichinghi più famosi della storia nello spin-off di Vikings, Valhalla, ambientato cento anni dopo gli eventi della serie originale.

Gioite, gioite, i Vichinghi son tornati.

La serie TV Vikings, che si concluderà con la sesta stagione in onda dal 4 dicembre su History, avrà uno spin-off, cortesia di Netflix.

Come riporta anche Deadline, Vikings: Valhalla, scritto, prodotto e guidato da Jeb Stuart (Il Fuggitivo, Die Hard), avrà una prima stagione composta da 24 episodi - un numero insolito per le serie Netflix, che normalmente si aggirano sugli 8-10 episodi. Lo show seguirà le avventure di rinomate figure storiche come Leif Erikson, Harald Harada, Freydis e il Re Normanno di discendenza Vichinga William il Conquistatore. Donne e uomini che tracceranno nuovi cammini e lotteranno per sopravvivere in un'Europa sempre più differente e in evoluzione.

Sono oltremodo entusiasta di annunciare il continuo della nostra saga dei Vichinghi. So che i nostri fan provenienti da ogni parte del mondo saranno compiaciuti dalla fiducia mostrata al nostro show da MGM e Netflix. Jeb Stuart, uno sceneggiatore davvero fantastico, creerà delle nuove storyline e applicherà una visione davvero potente e viscerale alle vicende di alcuni dei più celebri Vichinghi della storia.

Queste le parole di Michael Hirst, creatore di Vikings e sceneggiatore di tutti gli episodi della serie, oltre che produttore esecutivo di Valhalla assieme a Stuart e Morgan O'Sullivan di MGM Television.

E a proposito di MGM, è Steve Stark, Presidente della sezione Television Production and Development della compagnia che ha scommesso sulla serie originale - la prima dopo la ripresa dalla bancarotta della MGM, divenuta poi il più grande successo dell'emittente statunitense History -, a pronunciarsi sullo spin-off:

Siamo entusiasti di collaborare con Michael, Morgan, Jeb e Netflix per questo nuovo capitolo nell'incredibile universo di Vikings. Valhalla è stato il frutto dell'amore di ognuno coinvolto nel progetto, e nel guardare avanti al prosieguo di questa grande saga, siamo elettrizzati al pensiero che i fan di tutto il mondo avranno l'opportunità di continuare a seguire la serie nella sua nuova dimora, Netflix.

Il servizio streaming capeggiato da Sarandos avrebbe sconfitto altre due contendenti per accaparrarsi i diritti del sequel, nonostante al momento gli episodi della serie originale non siano più disponibili sulla piattaforma. Secondo Deadline, è però probabile che presto si possa trovare l'intera serie su Netflix.

Channing Dungey, Vice Presidente del ramo dedicato alle Serie Originali della compagnia, ha espresso grande fiducia nel progetto:

Vikings: Valhalla promette di essere tutto ciò che i fan amano del franchise: azione irrefrenabile e mozzafiato che affonda le sue radice in personaggi complessi e in una narrazione drammatica che esalta i concetti di famiglia, lealtà e potere. Siamo entusiasti di dar luce alla nuova iterazione della saga di Vikings con Michael Hirst, Jeb Stuart, Morgan O’Sullivan e MGM Television.

Anche le riprese di Vikings: Valhalla dovrebbero avere luogo in Irlanda.