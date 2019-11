Domina inizia le riprese: cosa sappiamo sulla serie

Domina sarà in esclusiva su Sky in Italia, nel Regno Unito, in Germania e in Spagna, mentre la distribuzione internazionale è affidata a NBCUniversal Global Distribution.

Domina è una produzione internazionale dalla forte impronta italiana di cui siamo orgogliosi. Un racconto che torna a esplorare l’antica Roma, ma da una prospettiva femminile e ridefinendo lo sguardo sulle donne, qui padrone del loro destino e che tenacemente perseguono le loro aspirazioni e la conquista del potere. Un grande dramma epico pensato per il pubblico di Sky. Con Domina Sky Studios riuscirà ancora una volta a mettere in correlazione importanti valori artistici internazionali con le eccellenze italiane.

Nel cast tecnico ci sono nomi eccellenti, come Gabriella Pescucci, che curerà i costumi della serie, Luca Tranchino a cui è affidato il production design, Katia Sisto e Claudia Catini che cureranno, rispettivamente, il make up e l’hair design.

Livia e le altre donne si faranno strada in una società brutale e pericolosa, in cui dominano strategie, cospirazioni, delitti e seduzioni.

