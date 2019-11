Cinema

Cresce sempre più l'attesa per l'uscita di Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle, il sequel d'animazione della pellicola Disney di successo del 2013 che vedrà Elsa e Anna in una nuova ed emozionante avventura.

Manca davvero poco al debutto ufficiale nei cinema italiani di Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle e i fan non vedono l'ora di riempire le sale per seguire i loro personaggi preferiti in questo nuovo e avventuroso viaggio che li porterà oltre i confini del regno.

Tutti coloro però che speravano di vedere Elsa impegnata finalmente in un'emozionante relazione amorosa, dovranno mettersi l'anima in pace perché nell'attesissimo sequel Disney la Regina del ghiaccio non avrà nessuna fidanzata.

Tuttavia i membri del cast della nuova pellicola d'animazione, intervistati da Variety sul tappeto rosso in occasione della première mondiale di Frozen 2, hanno espresso il loro pensiero sulle possibilità future di vedere Elsa innamorata di un'altra donna.

Kristen Bell, doppiatrice originale di Anna, sa molto bene quanto i fan vorrebbero vedere la loro eroina con una fidanzata ed ha dichiarato:

Si me ne rendo conto e dipende tutto da Elsa.

Sulla questione è intervenuta anche Evan Rachel Wood, il cui personaggio inizialmente venne indicato dai fan come la possibile fidanzata di Elsa, che scherzosamente ha detto:

Voglio dire, sono proprio qui. Ma io sono sua madre [la Regina Iduna] in questo film, quindi non penso succederà. Tuttavia credo che Elsa debba avere una fidanzata.

Kristen Anderson-Lopez, uno dei due compositori della colonna sonora di Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle, ha invece ammesso di apprezzare il fatto che il film ci mostra un'Elsa forte e indipendente, in grado di affrontare la vita senza necessariamente avere un interesse amoroso, uomo o donna che sia.

Elsa non si definisce da una relazione romantica, anch'io non cerco di definire me stessa da una relazione romantica. Sta solo scoprendo perché ha questi poteri e da dove provengono e ha il peso del regno sulle spalle.

La pensa allo stesso modo anche Jonathan Groff, interprete di Kristoff, che ha dichiarato:

Adoro il fatto che Elsa, a differenza di qualsiasi altra principessa, non sia definita da alcun tipo di relazione romantica - che sia solo una donna indipendente.

L'indipendenza di Elsa è quello che apprezza di più anche la sua doppiatrice originale, Idina Menzel:

Elsa non si concentra sull'amore romantico. Questo è ciò che amiamo dell'intero franchise, non è questo ciò che è importante. L'amore su cui ci concentriamo è l'amore di sé e il nostro amore tra le due sorelle.

Insomma la possibile svolta arcobaleno per il personaggio di Elsa in Frozen 2 non ci sarà, ma la pellicola d'animazione si preannuncia come l'ennesimo successo in casa Disney in questo 2019.

Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle arriverà nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 27 novembre.

E voi cosa ne pensate? Elsa dovrebbe avere una fidanzata in futuro?