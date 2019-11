TV News

Una giovane donna attraversa un momento difficile e la gravidanza non fa che complicare le cose. Ecco Emma, la nuova serie horror con Christina Ricci e il Premio Oscar Mira Sorvino.

Emma, la nuova serie horror di Quibi, ruota attorno al personaggio di una giovane donna (AnnaSophia Robb, la ex Carrie Bradshaw di The Carrie Diaries, nota anche per il film Un ponte per Terabithia) che attraversa una serie di disavventure.

Rimasta incinta, la protagonista inizia a sperimentare malesseri che la spaventano e teme di essere diventata il bersaglio di un complotto. Se la trama vi ricorda Rosemary's Baby, avete fatto centro: l'atmosfera è certamente quella del film con Mia Farrow.

Ma se la pellicola di Polanski vedeva la Farrow al centro, circondata da personaggi terrificanti, qui le cose sono diverse.

Mira Sorvino entra nel cast della serie horror Emma

Perché il cast di Emma si è arricchito di nomi importanti, a cominciare dal Premio Oscar Mira Sorvino (Mimic, La dea dell'amore).

Accanto a lei ci sarà anche Christina Ricci (La famiglia Addams, Il caso di Lizzie Borden, Pan Am), insieme a Rory Culkin (Signs, Mean Creek, City on a Hill), Michael Gaston (The Leftovers, Il ponte delle spie) e Hannah Murray (Gilly ne Il trono di spade).

Non sono ancora stati resi noti dettagli sui ruoli dei co-protagonisti, ma conosciamo bene il cast tecnico della serie.

La regia è affidata a Mary Harron (American Psycho, L'altra Grace), che firma anche come produttrice esecutiva.

Christina Ricci sarà nel cast di Emma

La sceneggiatura della serie è di Ben Ketai (Malevolent - La voce del male, The Strangers: Prey at Night), anche produttore esecutivo insieme a Ben Silverman, Howard Owesn, Greg Lipston e Rodney Ferrell per Propagate e Alex Mace con Hal Sadoff per Dark Castle Entertainment.

Emma è già entrata in produzione. L'arrivo di Quibi è previsto per l'aprile del 2020, vi terremo aggiornati sul lancio di Emma!