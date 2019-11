Curiosità

21/11/2019

Fate spazio in cameretta, arrivano i nuovi Funko Pop di Mulan!

Tutti i fan Disney si staranno preparando all'avvento nelle sale cinematografica del secondo capitolo di Frozen ma c'è sempre tempo per dare uno sguardo indietro al 1988, con i nuovi Funko Pop! dedicati al classico d'animazione Disney Mulan.

Come molti di voi sapranno, il remake in formato live-action di Mulan arriverà nei cinema statunitensi il 27 marzo 2020, sembra quindi opportuno da parte di Funko mettere in commercio i Pop! del film originale, prima di realizzare quelli del remake.

Qui sotto, nella gallery, potete dare un'occhiata ai 5 diversi Pop!, tra i quali ci sono i premiun Pop! da 10 pollici (poco più di 25 centimetri) di Mulan a cavallo del suo amato Khan e del drago Mushu con in mano il piccolo grillo Cri-Kee. Inoltre, le figure Pop! standard includono Mulan travestita da Ping, Mushu con il suo gong e il capitano Li Shang. I pre-ordini per tutte queste figure sono già attivi sul sito Entertainment Earth, con la spedizione prevista per febbraio 2020.

Come ricorderete, nel film originale del 1988 Mulan si taglia i capelli e si traveste da Ping il guerriero, per evitare che il padre scenda sul campo di battaglia.

Li Shang è il comandante dell'esercito, figlio del generale, che alla fine si fidanzerà con Mulan.

Mushu è un simpatico drago che ha il compito di suonare il gong per risvegliare gli antenati, in seguito diventerà il protettore e miglior amico di Mulan.

Infine, il piccolo grillo è un portafortuna della nonna della protagonista della storia, che fa coppia con Mushu.

Differentemente dal classico d'animazione, sembra che il live-action vedrà protagonista una fenice e non un drago.

La versione in carne e ossa di Mulan sarà interpretata dalla giovane attrice cinese Liu Yifei, mentre Li Shang è stato escluso dalla nuova versione.

Pronti per uno spettacolare viaggio in Cina?

