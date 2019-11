CelebrityTV News Grey's Anatomy

[Spoiler!]

di Verdiana Paolucci - 21/11/2019 12:42 | aggiornato 21/11/2019 12:46

Kevin McKidd vuole chiamare Sandra Oh per una reunion di Owen e Cristina in Grey's Anatomy (stavolta per davvero).

17 condivisioni

Da quando Cristina Yang ha lasciato Grey’s Anatomy al termine della decima stagione, il medical drama non è stato più lo stesso.

Tutti i fan di lunga data attendono perciò un ritorno della brillante dottoressa, che al momento si trova in Svizzera. "Colpa" di Sandra Oh, che al momento si sente appagata in Killing Eve, una serie che ha segnato la sua rinascita artista, facendole guadagnare premi su premi.

ABC

Come i fan di Grey's Anatomy, anche l'attore che interpreta Owen Hunt spera in un possibile ritorno di Cristina. Non è un segreto che Kevin McKidd supporti la coppia, complice anche la sua amicizia con Sandra. Per questo è certo che Owen e la Yang avranno una loro reunion. Prima o poi.

Il pubblico è stato in qualche modo accontentato nel quarto episodio della sedicesima stagione, quando Cristina ha inviato un messaggio a Meredith.

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! Un successivo cameo, anche questo off-screen, è avvenuto durante il 350° episodio dello show creato da Shonda Rhimes. La carriera di Meredith è a un bivio dopo la frode assicurativa che le è costato il lavoro. Durante l'udienza per convincere la commissione medica a riavere la licenza, diversi pazienti si sono fatti avanti per testimoniare a favore della Grey: grazie alla sua tenacia e alle sue qualità, è stata in grado di salvare la vita di moltissime persone. Meredith ha ricevuto il supporto anche di alcuni vecchi colleghi, ed è stata l'occasione per citare April Kepner, Callie Torres ma soprattutto Cristina Yang. Di fronte la commissione, Alex ha letto una lettera della dottoressa in un'emozionante scena che ha commosso i fan di Grey's Anatomy. Ecco il suo contenuto: "Le persone che mi conoscono mi descriverebbero come un'egoista. E hanno ragione. Ma posso dirvi con onestà che se stessi morendo e un intervento chirurgico si frapponesse tra me e la morte, le mani della dottoressa Grey sono le uniche che vorrei nel mio corpo. Portandole via la licenza significherebbe firmare certificati di morte per innumerevoli futuri pazienti. Lei è la luce in un sistema bucato che metterà a posto, che lo vogliate oppure no. Lei è il sole ed è inarrestabile. Cordiali saluti, Dr. Cristina Yang.

Nonostante Cristina non sia tornata di persona, è ancora evidente il forte legame tra le twisted sisters. Chissà se la Yang è ancora in contatto con gli altri medici del Grey Sloan Memorial come Owen? Anche il diretto interessato, l'attore McKidd, se lo chiede. Come riporta Cheat Sheet:

Spesso me lo chiedo. Meredith sembra essere spesso in contatto con Cristina. E Owen? Si scrivono e basta?

HD ABC

Kevin è un fermo sostenitore di Owen e Cristina. Non importa se la brillante dottoressa non tornerà in Grey's Anatomy nell'immediato futuro: l'attore crede che i due ex siano rimasti ancora in contatto, e non possiamo dargli torto.