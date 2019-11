CinemaCuriosità

di Silvio Mazzitelli - 21/11/2019 16:11 | aggiornato 21/11/2019 16:16

L'azienda giapponese Good Smile Company ha realizzato delle speciali action figure dedicate al mago di Hogwarts.

A tanti anni dalla conclusione sia dei romanzi che dei film originali, Harry Potter continua a essere una serie sempre viva nel cuore dei milioni di fan che hanno amato il mondo creato dalla scrittrice J. K. Rowling. Basti pensare anche alla nuova saga cinematografica, Animali Fantastici e dove trovarli, spin-off ambientato nel passato, nato proprio dalla voglia di avere nuove storie ambientate nel mondo magico di Harry Potter.

Il giovane mago di Hogwarts è ormai un'icona pop a tutti gli effetti, e non sorprende sapere che la sua popolarità è talmente alta che in Giappone gli hanno dedicato delle nuove action figure da una delle aziende maestre in questo settore.

Good Smile Company ha infatti realizzato delle nuove statue della linea Nendoroid, solitamente caratterizzate da uno stile super deformed dei personaggi, con la testa gigantesca e il corpo minuto. La nuova linea invece, chiamata Nendoroid Doll, prevede dei corpi più grandi e snodabili, con vestiti fatti di tessuto che sarà poi possibile cambiare con nuovi set acquistabili a parte.

HD Warner Bros/Good Smile Company

Anche Harry Potter dunque è diventata una Nendoroid Doll con diversi accessori intercambiabili. Ci sarà, ad esempio, la possibilità di fargli indossare la sua uniforme dei Grifondoro, la sciarpa e diversi tipi di mani intercambiabili per creare la propria posa preferita.

Manca ancora diverso tempo per l'arrivo di Harry in versione Nendoroid. L'uscita è infatti prevista per settembre del 2020 al prezzo di circa 56 euro. Sul sito ufficiale di Good Smile Company è già possibile preordinare la statua, scelta consigliata per chi vuole essere sicuro di aggiudicarsi una copia prima che si esauriscano.

Harry però non sarà l'unico a ottenere la sua versione Nendoroid Doll.

Anche i suoi due inseparabili compagni d'avventura: Hermione Granger e Ron Weasley hanno ottenuto una loro personale action figure nello stesso stile.

Anche la maggior parte delle teste dei classici Nendoroid sono compatibili coi corpi delle nuove Nendoroid Doll. Questo vorrà dire che sarà possibile trasformare in studenti di Hogwarts anche altri personaggi provenienti da altre storie (anime, manga, e videogiochi e non solo!).

Inoltre, i cambi d'abito delle bambole Nendoroid Doll sono disponibili anche separatamente:

Negli scorsi mesi è già uscita una versione Nendoroid classica sempre a tema Harry Potter, dove, oltre al trio di protagonisti, era presente anche Severus Piton, il famoso insegnante reso immortale dall'interpretazione del compianto Alan Rickman.

HD Warner Bros/Good Smile Company

Fan di Harry Potter, fateci sapere se siete già in coda per accaparrarvi quest'interessante figure realizzata dalla famosa azienda giapponese Good Smile Company!

Via: BleedingCool