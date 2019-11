CuriositàLibri

di Simona Vitale - 21/11/2019 14:20 | aggiornato 21/11/2019 14:25

Dopo gli innumerevoli Pop! dedicati ai personaggi del sui libri, Funko ha deciso di lanciare sul mercato anche quelli ispirati a Stephen King in persona!

I fan più appassionati di Stephen King saranno felici di sapere che anche il loro beniamino è pronto a far parte del colossale catalogo dei Pop! ideati da Funko, azienda specializzata nella realizzazione di action figures e altri giocattoli su licenza.

Sino ad oggi, infatti, sono stati "solo" i più grandi personaggi nati dalla penna del prolifico scrittore di best seller ad essere inseriti nelle collezioni di Pop!, amatissimi dai collezionisti e dai grandi fan dello scrittore. Così, nel corso degli ultimi anni, sono diventati apprezzatissimi Pop! da collezione personaggi come Pennywise, i protagonisti di Shining, de La Torre Nera, di Pet Sematary e altri.

Ma adesso sarà Stephen King in persona (o quasi) ad arrivare nelle nostre case.

Funko ha deciso di lanciare sul mercato ben due Pop! dedicati al Re dell'horror.

La versione standard mostra uno Stephen King più giovane di adesso che indossa un golfino nero e dei pantaloni grigi. Una mano è in tasca, mentre l'altra regge un libro. Può già essere pre-ordinata su Entertainment Earth, al costo di circa 10 euro, con la spedizione prevista però a febbraio 2020.

HD Funko Il Funko Pop! di Stephen King (versione standard)

Non finisce qui. Potete preordinare anche una versione più sanguinosa di Stephen King, che indossa abiti diversi e si presenta in maniera decisamente più inquietante. Dalla sua fronte scorre sangue, mentre con una mano regge un libro e con l'altra regge un'ascia, in un tentativo non troppo velato di omaggiare un cult come Shining (chi non ricorda, nel film di Kubrick, la mitica scena in cui Jack Torrence vuole uccidere sua moglie con una grossa ascia?).

HD Funko Il Funko Pop! di Stephen King in esclusiva per la casa editrice Barnes & Noble

Questa versione è stata realizzata in esclusiva per Barnes & Noble e potrete ordinarla in esclusiva, nel corso delle prossime settimane, sul sito ufficiale della nota casa editrice statunitense.

Siete pronti a collezionare i Pop! del vostro scrittore preferito? Non vi resta che correre a preordinarli e contare i giorni che vi separano dall'arrivo di "Stephen King" nelle vostre case.