Il Richiamo della Foresta: il trailer del film con Harrison Ford

20th Century Fox ha rilasciato il primo trailer de Il Richiamo della Foresta, l'adattamento del romanzo di Jack London con protagonista Harrison Ford.

Tra le opere letterarie di Jack London, Il Richiamo della Foresta (The Call of the Wild) è sicuramente tra le più note e amate in assoluto.

Pubblicato per la prima volta nel 1904, il romanzo è stato portato sia al cinema che in TV grazie a un gran numero di adattamenti. Impossibile non citare quelli del 1935 e del 1972, rispettivamente con Clark Gable e Charlot Heston.

La storia racconta di un cane dal cuore d'oro, Buck, la cui vita domestica viene stravolta non appena viene portato via dalla sua casa in California verso le selvagge terre dell'Alaska durante la Corsa all'Oro del 1890. Diventato una recluta di una squadra di cani da slitta, Buck stringe un forte legame con John Thornton, un cacciatore d'oro che decide di tenere al suo fianco il fidato e coraggioso animale a quattro zampe.

Thornton sta ora per tornare sul grande schermo con il volto di un altro attore particolarmente adatto al ruolo: Harrison Ford (che rivedremo prossimamente nei panni di Indiana Jones nel quinto capitolo della saga).

20th Century Fox ha ora rilasciato il primo trailer del film, che potete visionare in copertina a questo articolo in in italiano e qui sotto nell'originale inglese.

Il filmato promozionale ci mostra le prime immagini dell'eroico cane Buck in Alaska, un luogo totalmente nuovo e contraddistinto da lande ghiacciate e aree inospitali. Tra corse in slitta e l'affetto del suo nuovo "amico umano" John, Buck dovrà riuscire a giungere al termine della sua più grande avventura.

Il Richiamo della Foresta è diretto da Chris Sanders (Lilo & Stich, Dragon Trainer) su una sceneggiatura di Michael Green, già autore di Logan, Blade Runner 2049, Assassinio sull'Orient Express e del prossimo Assassinio sul Nilo.

Nel cast, oltre a Ford e al cane Buck, ci saranno anche Karen Gillan, Omar Sy e Dan Stevens. Prodotto da Erwin Stoff, Diana Pokorny e Ryan Stafford, Il Richiamo della Foresta arriverà nei cinema italiani il 20 febbraio 2020.