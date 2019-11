James Wan starebbe sviluppando un progetto su Frankenstein [RUMOR]

Cinema

di Simona Vitale - 21/11/2019 12:56 | aggiornato 21/11/2019 13:01

James Wan potrebbe produrre un nuovo film dedicato a Frankenstein, il personaggio mostruoso nato dalla penna di Mary Shelley.

3 condivisioni

Secondo quanto riportato prima da Variety (che ha poi eliminato ogni traccia della notizia) e in seguito da Bloody Disgusting, James Wan (ideatore, tra l'altro, dei fortunati franchise di The Conjuring e Saw) sarebbe al lavoro su un nuovo film dedicato a Frankenstein.

Dopo l'inquietante trailer de L'Uomo Invisibile, ispirato all'omonimo romanzo di H. G. Wells nonché reboot de film del 1933, ecco dunque un altro grande classico che si appresta (forse) ad approdare nuovamente sul grande schermo.

Ma facciamo un passo indietro. Come anticipato sopra, Variety aveva riportato la notizia secondo cui Universal avrebbe organizzato degli incontri con alcuni registi per discutere del reboot di Frankenstein. Secondo quanto riferito, il nuovo film sarebbe stato prodotto da James Wan con la sua compagnia di produzione Atomic Monster. La notizia è successivamente sparita dalle pagine di Variety, forse perché incorretta o incompleta. Bloody Disgusting, però, ha ripreso le informazioni, rivelando al pubblico che Frankenstein sarebbe nelle primissime fasi di produzione.

In attesa di conferme ufficiali, ricordiamo che la storia di Mary Shelley è stata trasformata in innumerevoli film nel corso degli anni, dalla rappresentazione del personaggio di Boris Karloff negli anni '30 al franchise per bambini di Hotel Transilvania dell'ultimo decennio. Nel luglio 2016 si vociferava che Javier Bardem fosse in trattative per recitare nei panni del mostro di Frankenstein in un film del Dark Universe (universo cinematografico dedicato ai personaggi horror e fantascientifici come il Conte Dracula, il mostro di Frankenstein, la mummia, l'uomo invisibile, etc.) di Universal, ma che il progetto fosse in seguito naufragato dopo il grande flop de La Mummia con Tom Cruise.

Barbera Editore Il romanzo Frankenstein di Mary Shelley

Non è ancora chiaro quale direzione potrebbe prendere l'ipotetico progetto di James Wan, ma di certo l'attesa è notevole per un personaggio mostruoso che sarà anche tra i protagonisti di una nuova serie TV realizzata dall'emittente statunitense CBS.

HD Getty Images James Wan potrebbe produrre il reboot di Frankenstein

La serie di Jason Tracey, attualmente in fase di sviluppo, sarà incentrata su un detective della squadra omicidi di San Francisco che viene misteriosamente riportato in vita dopo essere stato ucciso in servizio. Mentre riprende in mano la sua vecchia vita, sia lui che sua moglie si rendono conto non è la stessa persona di una volta e si decidono di indagare sull'uomo che si nasconde dietro la sua risurrezione: il dottor Victor Frankenstein.

Insomma, come già accaduto per L'Uomo Invisibile e per il prossimo film Renfield, pellicola diretta da Dexter Fletcher sul mostruoso scagnozzo di Dracula, con la nuova serie TV anche il personaggio del mostro di Frankenstein verrà portato ai giorni nostri, offrendoci dunque una prospettiva diversa di un personaggio nato tra il 1816 e il 1817.

Detto ciò è facile immaginare che anche il possibile reboot con Wan alla produzione potrebbe essere collocato in età moderna, come gli altri film sui mostri classici accennati sopra.

Aspettiamo quindi notizie ufficiali in merito!