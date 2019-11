Jenna Dewan e Channing Tatum finalizzano il divorzio

A riportare la notizia in anteprima è stato TMZ: Jenna Dewan e Channing Tatum hanno divorziato. La separazione tra i due, annunciata più di un anno fa, è ufficiale.

Dewan e Tatum, che hanno una figlia, Everly, di 6 anni, avevano annunciato la separazione nell'aprile del 2018, dopo otto anni di matrimonio. L'addio era stato comunicato via social da entrambi.

Ehi mondo! Abbiamo qualcosa che vorremmo condividere con voi.

Prima di tutto, è strano dover condividere questo genere di cose con tutti, ma è una conseguenza delle vite che abbiamo scelto di condurre, delle quali siamo profondamente grati. Viviamo in un periodo nel quale la verità può facilmente essere distorta. Quindi vogliamo essere sinceri, in modo che si sappia che ciò che non leggerete qui è sicuramente una bugia.

Abbiamo scelto amorevolmente di separarci. Ci siamo profondamente innamorati tanti anni fa e abbiamo intrapreso un magico viaggio insieme. Non è cambiato nulla per ciò che riguarda l’amore che proviamo l’uno per l’altra, ma sentiamo di star percorrendo cammini diversi. Non ci sono segreti né retroscena piccanti alla radice della nostra decisione, ma solo due migliori amici che hanno realizzato che è arrivato il tempo di prendersi un po' di spazio e aiutarsi a vicenda per vivere una vita più gioiosa e appagante possibile. Saremo sempre una famiglia e degli amorevoli genitori per Everly.