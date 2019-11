Michael B. Jordan è John Clark nel primo teaser di Without Remorse

CinemaLibri

di Pasquale Oliva - 21/11/2019 11:04 | aggiornato 21/11/2019 11:09

A settembre del 2020 la pellicola che racconterà le origini di John Clark, storico personaggio del Ryanverse di Tom Clancy. Michael B. Jordan ha condiviso il primo teaser dell'action movie diretto da Stefano Sollima.

1 condivisione

Dai libri di Tom Clancy sono stati tratti numerosi film, come Al vertice della tensione e Caccia a Ottobre Rosso, e il 18 settembre 2020 se ne aggiungerà un altro alla lista: Without Remorse. L'attore scelto per il ruolo del protagonista John Clark è Michael B. Jordan (Creed, Black Panther), che ha condiviso tramite il suo account Instagram il primo teaser della pellicola diretta dall'italiano Stefano Sollima (Soldado) .

Il romanzo Without Remorse pubblicato nel 1993 ebbe un successo strepitoso, tanto da conquistare l'ambita prima posizione della classifica stilata dal New York Times. I diritti per la trasposizione cinematografica vennero venduti poco dopo, e grandi nomi di Hollywood sono stati accostati al progetto, come Keanu Reeves, Kevin Costner e Tom Hardy. La scelta, dopo interminabili anni di sosta in cantiere, è ricaduta su Michael B. Jordan.

Paramount Pictures John Clark del passato: Liev Schreiber (Al vertice della tensione) e Willem Dafoe (Sotto il segno del pericolo)

John Clark è diventato uno dei pilastri del Ryanverse (ovvero l'universo creato intorno al personaggio di Jack Ryan) nel 1987 con Il Cardinale del Cremlino, diventando poi assoluto protagonista nel thriller Without Remorse (in Italia nel 1995). Nell'omonima pellicola, ambientata durante la guerra in Vietnam, l'ex membro dei Navy SEAL John Clark - anche noto come John Kelly - si specializzerà nella caccia all'uomo per vendicare la morte della sua fidanzata, uccisa da un gigante della droga.

Penguin

Without Remorse porrà le basi per il debutto sul grande schermo di Rainbow Six, altro romanzo di successo firmato Tom Clancy e da cui è stata tratta una serie di videogiochi (l'ultimo in ordine cronologico è Rainbow Six: Siege). Michael B. Jordan, considerata l'importanza del suo personaggio, prenderà parte al progetto, ma tutto dipenderà dal risultato al botteghino dell'action-movie di Sollima.

Ubisoft

Ispirati al lavoro dello scrittore scomparso nel 2013 (considerato l'inventore del genere letterario techno-thriller) sono anche la serie Jack Ryan con John Krasinski e i videogiochi Splinter Cell, The Division, Ghost Recon, H.A.W.X e il già citato Rainbow Six.

Conoscete il Ryanverse di Tom Clancy? Cosa vi aspettate da Without Remorse?