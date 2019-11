Midway: una featurette esclusiva del film di Roland Emmerich

Cinema

di Alessandro Zoppo - 21/11/2019 08:05

Il 27 novembre arriva al cinema Midway, il blockbuster bellico che prende le mosse dalla storica battaglia: la featurette esclusiva rivela il cast stellare e un'esperienza visiva davvero coinvolgente.

0 condivisioni

"Volevamo onorare quella battaglia e coloro che hanno sacrificato così tanto": così Roland Emmerich presenta Midway, il blockbuster bellico che ricostruisce sul grande schermo la storica battaglia avvenuta tra il 4 e il 6 giugno 1942 tra gli eserciti statunitense e giapponese durante la Seconda guerra mondiale.

Il regista di disaster movie campioni d'incassi come Independence Day e The Day After Tomorrow ha deciso di raccontare questo importante evento storico alle nuove generazioni attraverso tre punti di vista: quello dei piloti a bordo della portaerei USS Enterprise, quello degli ufficiali che avevano vissuto il disastro di Pearl Harbor e quello dei vertici giapponesi.

Il risultato, come potete vedere in questa featurette esclusiva in apertura dell'articolo, è un'esperienza immersiva che condurrà gli spettatori a bordo degli aerei nel cuore del Pacifico. Rimasto con poche corazzate a disposizione dopo Pearl Harbor, l'esercito Usa sviluppò innovative portaerei ed ebbe la meglio sui giapponesi in questo scontro decisivo, riuscendo a sventare la minaccia diretta verso l'Australia.

Nella clip, si susseguono immagini del film e interviste a Dennis Quaid, Darren Criss, Luke Evans, Woody Harrelson e Nick Jonas.

La trama

Midway è basato su fatti storici ed eventi realmente accaduti. Le vicende che vedrete nel film seguono le eroiche imprese dei soldati e degli aviatori americani che, con i loro sacrifici, sono riusciti a cambiare le sorti del conflitto. La sceneggiatura è stata scritta da Wes Tooke, il creatore della serie TV Colony e già produttore esecutivo di Jean-Claude Van Johnson. Tooke rivela che ha avuto un approccio molto rigoroso in scrittura.

Tutto ciò che accade sullo schermo, in termini di eventi storici, è reale e in ordine cronologico. La storia inizia nel dicembre del 1941 con Pearl Harbor e termina a giugno con la battaglia di Midway. Sono i sei mesi più drammatici nella storia della guerra.

HD Eagle Pictures

Nell'intervista della featurette, Quaid spiega cosa dovrà attendersi il pubblico in sala: Emmerich ha chiesto ai suoi attori di fare le controfigure di se stessi.

Il pubblico viene al cinema per provare emozioni. Midway è davvero coinvolgente: ti mostra quello che hai sempre voluto vedere... proprio come volevi vederlo.

I personaggi

Ed Skrein è il pilota della Marina Dick Best, che diventa comandante durante la Seconda guerra mondiale. Mandy Moore interpreta la moglie Ann, mentre Luke Kleintank è il suo amico più caro Clarence Dickinson. Il suo superiore è l'ufficiale di carriera Eugene Lindsey, interpretato da Darren Criss. Con Best a bordo della portaerei USS Enterprise ci sono Dickinson, il radio operatore James Murray (Keean Johnson) e Bruno Gaido: quest'ultimo è interpretato da Nick Jonas, l'ex Jonas Brothers sposato con Priyanka Chopra.

Luke Evans è Wade McClusky, il responsabile dei siluri e dei bombardieri a bordo della USS Enterprise; Aaron Eckhart interpreta Jimmy Doolittle, il coraggioso e rispettato capo di uno squadrone di bombardieri dell'esercito; Dennis Quaid è William "Bull" Halsey, l'ammiraglio che vuole prendersi la sua rivincita personale dopo lo smacco di Pearl Harbor.

HD Eagle Pictures

Patrick Wilson è invece Edwin Layton, il Tenente della Marina che scopre presto che i giapponesi stanno pianificando un'offensiva nell'isola di Midway. Al suo fianco lavorano il crittografo Joseph Rochefort (ad interpretarlo è Brennan Brown) e soprattutto Chester W. Nimitz: Woody Harrelson presta il volto all'Ammiraglio al quale viene assegnato il ruolo di Comandante in Capo delle Aree dell'Oceano Pacifico dopo Pearl Harbor.

I militari giapponesi, anche loro personaggi storici, sono l'ammiraglio Isoroku Yamamoto e gli ufficiali Tamon Yamaguchi, Kaku Tomeo e Chūichi Nagumo, interpretati rispettivamente da Etsushi Toyokawa, Tadanobu Asano, Nobuya Shimamoto e Jun Kunimura.

HD Eagle Pictures

Distribuito da Eagle Pictures, Midway sarà al cinema dal 27 novembre 2019. Pronti a viaggiare indietro nel tempo e a vivere uno degli eventi che hanno fatto la Storia?