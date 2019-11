Cinema

21/11/2019

I Goonies tornano nei cinema dopo 35 anni: la versione rimasterizzata in 4K del film cult sarà proiettata in sala nelle giornate del 9, 10 e 11 dicembre 2019. Inoltre, torna disponibile anche la Special Edition Bly-ray del film.

L’atteso appuntamento con la versione rimasterizzata in 4K de I Goonies ha tre nuove date. Inizialmente Warner Bros. aveva fissato le proiezioni in sala per l'8 e il 9 dicembre, ma poi ha deciso di dedicare tre giorni al film cult degli anni ’80 frutto dell’immaginazione di Steven Spielberg.

Tutti gli appassionati potranno rivedere le avventure della banda dei Goonies recandosi al cinema lunedì 9, martedì 10 e mercoledì 11 dicembre 2019. Sarà sicuramente una bella occasione per festeggiare i 35 anni dall’uscita del film. Era, infatti, il 1985 quando la pellicola scritta da Chris Columbus e diretta da Richard Donner usciva nelle sale.

La special edition Home Video

Sempre a dicembre, torna disponibile anche la nuova edizione Home Video del cult anni '80.

Si tratta de I Goonies - Special Edition in Blu-ray (a singolo disco), che comprende 10 cartine da collezione e gli storyboard del film.

Qualche curiosità sul film

I Goonies sono ormai diventati talmente un cult che le curiosità sul film aumentano di anno in anno. Sapevate, per esempio, che la nave dei pirati era ispirata a quella apparsa ne Lo sparviero del mare di Michael Curtiz. Si trattava di un vero vascello di 32 metri, per la cui realizzazione furono utilizzati i pezzi in dismissione di un’attrazione Disney in fase di restauro. L’attrazione in questione era I Pirati dei Caraibi e all’epoca nessuno immaginava che avrebbe ispirato l’omonima saga con Johnny Depp.

Il regista non volle mostrare la nave ai piccoli attori fino a quando non arrivò il momento di utilizzarla per le riprese. Ebbene, sembra che la meraviglia del cast fu tale che a qualche piccolo interprete scappò una parolaccia. Richard Donner così fu costretto a girare la scena per una seconda volta.

Persino la mappa del tesoro dei pirati utilizzata nel film ha una storia particolare. Il production designer J. Michael Riva non riuscì a trovare della vernice rossa per simulare delle macchie di sangue e pensò bene di usare il suo stesso sangue per renderla più autentica.

Non solo, l’attore Sean Astin alias Mikey fu autorizzato a portarsi la mappa a casa al termine delle riprese. Peccato che anni dopo sua madre la ritrovò per caso e finì per buttarla nella spazzatura. La povera signora era completamente ignara del valore di quella vecchia pergamena!

Allora siete pronti a tornare al cinema per seguire i Goonies e la loro ricerca del tesoro?