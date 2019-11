RoboCop Returns: il sequel del film originale ha trovato un regista

Cinema

RoboCop sta per tornare sul grande schermo con un seguito diretto della pellicola che ha dato il via alle sue avventure e che ha finalmente trovato un nuovo regista.

RoboCop Returns fa finalmente dei passi avanti. L'ambizioso progetto era stato inizialmente affidato a Neill Blomkamp, apprezzato regista di fantascienza, già noto per il suo lavoro in District 9. Tuttavia, dopo alcuni mesi quest'ultimo ha dovuto rinunciare al suo ruolo, lasciando il film per lungo tempo senza una vera e propria guida. Nel frattempo però gli studios si sono messi alacremente al lavoro per trovare un nuovo autore che potesse assumersi il compito di riportare RoboCop sul grande schermo e ora, finalmente lo hanno trovato.

La scelta è infatti ricaduta su Abe Forsythe, da poco in sala negli Stati Uniti con il suo film Little Monster. Sarà lui a prendere in mano RoboCop Returns e a cercare di rilanciare il personaggio di Alex Murphy. Nonostante i buoni risultati di pubblico e critica infatti, la saga non è riuscita ad andare oltre il terzo capitolo cinematografico. Solo recentemente si è fatto un tentativo di rivitalizzarla con un completo reboot che tuttavia non ha avuto grandi fortune. E così si è deciso di tentare un approccio differente per riportare la saga in auge.

RoboCop Returns infatti non proseguirà la storia narrata nel reboot, né si ricollegherà agli eventi della saga precedente, almeno non del tutto. Questo film infatti è concepito come un sequel completamente nuovo del film del 1987 da cui è partito tutto. L'idea alla base nasce infatti dai concept che Ed Neumier e Michael Miner, sceneggiatori della prima avventura di Alex Murphy, avevano per il capitolo successivo ma che non hanno potuto realizzare. I due saranno produttori di questo RoboCop Returns, mentre lo script è stato realizzato da Justin Rhodes e sarà rivisto ora anche dal nuovo regista Forsythe.

