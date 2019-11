La saga di Elric di Melniboné di Michael Moorcock diventa una serie TV

TV NewsLibri

Dopo Game of Thrones, il genere fantasy sta per essere arricchito da un'ulteriore serie TV tutta spada e magia: infatti, arriverà presto l'adattamento della saga di Elric di Melniboné.

Il genere fantasy sta per essere rinnovato.

Infatti, Brian Oliver di New Republic Pictures e il produttore Bradley J. Fischer hanno acquisito i diritti esclusivi per poter lavorare ad una serie TV tratta dai lavori di Michael Moorcock ed intitolata The Elric Saga.

I due stanno iniziando a lavorare alla serie con Glen Mazzara e Vaun Wilmott (sceneggiatori e produttori esecutivi, rispettivamente, di The Walking Dead e Prison Break) per adattare i racconti fantascientifici.

Nell’epoca in cui ci si comincia a guardare intorno alla ricerca dell’erede di Game of Thrones, ecco che arriva l’annuncio di questa serie che sembra avere delle ben solide fondamenta.

Le storie di Elric sono i lavori di maggiore successo di Moorcock, una serie complessa di racconti che si svolgono lungo realtà multiple ed universi alternativi.

È stato l’autore stesso ha coniare il termine multiverso come concetto di narrazione per il suo racconto del 1963, intitolato The Sundered Worlds: un termine ad oggi usato comunemente per indicare prodotti audiovisivi e letterari che vanno da Marvel a DC, da Stephen King a Star Wars.

I due produttori, che si occuperanno della serie, hanno visto nella saga di Elric, iniziata nel 1972 con il racconto Elric di Melnìboné, un grosso potenziale in termini di franchise multi-piattaforma: i romanzi sono sensuali e suggestivi racconti di spada e magia incentrati sul personaggio di Elric, un guerriero albino sovrano del decadente regno di Melnibonè.

Questi romanzi seguono il personaggio in una serie di avventure in cui viene tradito da suo cugino, mandato in esilio e tenta di venire a patti con la sua stessa umanità. La saga comprende ben undici romanzi ed una serie di racconti brevi ed è stata adattata in diversi fumetti e graphic novel.

Stando a quanto detto da Fischer stesso:

Glen, Vaun, Brian ed io siamo cresciuti con i lavori iconici di un maestro come Michael Moorcock e la Elric Saga è uno dei titoli più influenti nei canoni del racconto fantasy-horror. Ci sentiamo privilegiati per essere supportati da Mike e Linda Moorcock nell'adattare un personaggio e un universo narrativo così ricco e diversificato come quello di Elric e speriamo di lasciare a generazioni di fan un’esperienza affascinante così come richiesta per tanti anni da questi capolavori della letteratura di genere.

Insomma, The Elric Saga ha tutte le premesse per diventare una serie di punta del mondo fantasy: e voi, che ne pensate?

