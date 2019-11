A testimoniare il fatto che in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ci saranno tantissimi personaggi nuovi e vecchi, Lucasfilm ha pubblicato ben 13 character poster, dove figurano anche i droidi e i nuovi misteriosi protagonisti!

Inoltre, per i fan delle emoji (le piccole icone che appaiono accanto agli hashtag) ci sarà da divertirsi! Lucasfilm e Disney hanno realizzato una serie di emoji che comprendono vecchi e nuovi personaggi, compresi Snoke, l'Ammiraglio Ackbar, Boba Fett, Jabba The Hutt, Darth Maul e il mandaloriano, protagonista della prima serie TV live-action di Star Wars.

Ma andiamo in ordine, mostrandovi per prima - nella gallery qui sotto - i character poster di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, che mostra i protagonisti del film su uno sfondo "spaziale".

Nei character poster appaiono i personaggi già conosciuti:

Tra i character poster ci sono anche i nuovi personaggi che debutteranno al cinema in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker:

Oltre ai personaggi che hanno avuto una locandina tutta loro, nel film ci saranno anche:

Per festeggiare i 42 anni di storie legate alla Galassia lontana lontana di Star Wars, Lucasfilm ha realizzato ben 42 emoji da associare ad altrettanti hashtag, quando scrivete su Twitter.

Qui sotto potete vedere l'annuncio ufficiale sull'account Twitter della saga:

Celebrate 42 years of storytelling and discover all 42 of our #StarWars Twitter emojis! Reply below with your favorite! See #TheRiseOfSkywalker in theaters in 1 month. pic.twitter.com/g8gpLRj0J3