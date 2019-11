TV News

di Stefania Sperandio - 21/11/2019 10:16 | aggiornato 21/11/2019 10:21

Manca ormai meno di un mese al debutto ufficiale di The Witcher e, in vista dell'arrivo degli otto episodi, Netflix ha pubblicato un nuovo poster che mostra i tre protagonisti: Geralt, Yennefer e Ciri.

A oramai meno di un mese dal debutto di The Witcher, Netflix ha deciso di stuzzicare ulteriormente i fan in attesa delle avventure di Geralt di Rivia pubblicando il poster ufficiale della sua nuova produzione.

Nell'immagine, possiamo vedere il protagonista (Henry Cavill) fianco a fianco con gli altri due personaggi chiave delle vicende, la maga Yennefer (Anya Chalotra) e la principessa predestinata Ciri (Freya Allan).

Il poster ricorda anche la tagline della serie TV ("The worst monsters are the ones we create", tradotta nella versione italiana ufficiale con "In guerra ognuno combatte i propri mostri"), rimarcando che i peggiori mostri sono quelli che noi stessi creiamo – il che gioca con la professione di Geralt, che viene pagato proprio per uccidere creature abominevoli che minacciano gli esseri umani.

Sullo sfondo dell'immagine, oltre a un castello e quella che parrebbe una collina, è possibile scorgere anche la mappa del Continente, in cui si svolgeranno le vicende. Se, attraverso il poster, è difficile riuscire a distinguerne i dettagli, il sito LRM Online ha pubblicato la mappa più dettagliata, che consente quantomeno di notare le posizioni delle diverse regioni – il Nilfgaard su tutti.

The Witcher arriverà su Netflix dal 20 dicembre in otto episodi, che comporranno la prima stagione. Estremamente fiduciosa nel suo adattamento degli scritti di Andrzej Sapkowski, su cui si baserà, la compagnia di streaming ha già rinnovato la serie firmata dalla showrunner Lauren S. Hissrich per una seconda stagione.

In attesa del debutto, gli addetti ai lavori hanno sottolineato che le vicende di Geralt non cercheranno di rifarsi al successo di altri fantasy come Game of Thrones, ma anzi avranno atmosfere più vicine all'horror – complici anche i mostri che lo Strigo affronterà. Sapkowski si aspetta, in realtà, che The Witcher possa riscuotere anche più successo della saga di Jon Snow e Daenerys Targaryen: non ci resta che attenderne l'esordio televisivo per scoprire se ci riuscirà davvero.