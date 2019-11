Addio a Jane Galloway Heitz, attrice in Glee e The Big Bang Theory

CelebrityTV News The Big Bang Theory

22/11/2019

La veterana attrice aveva 78 anni.

Jane Galloway Heitz, nota per aver interpretato il personaggio di Lillian Adler nella serie TV Glee, è morta, secondo un necrologio pubblicato sul Chicago Tribune. Aveva 78 anni.

L'attrice è apparsa solo due volte nello show nei panni di Lillian Adler. Una volta nell’episodio pilota e in un'altra occasione nel 2015, mentre l'immagine del suo personaggio è stata mostrata in una teca che celebra la sua vita. Una citazione di Lillian, visibile sulla targa, ha contribuito a ispirare il personaggio di Will, interpretato da Matthew Morrison, a perseguire il suo sogno di diventare il direttore del glee club. Lo stesso personaggio di Galloway Heitz era un ex capo del glee club al McKinley High.

Galloway Heitz ha anche interpretato il personaggio di Mildred nel 13esimo episodio della seconda stagione della serie TV di successo The Big Bang Theory, andato in onda nel 2009 sull'emittente televisiva americana CBS. Ha anche avuto il ruolo di Claire in un episodio del 2012 della serie televisiva Shameless.

Tra i suoi lavori si ricordano anche quelli nelle serie TV Grey's Anatomy, E.R. - Medici in prima linea, Monk, Prison Break, "CSI - Scena del crimine, Legit, Save Me e Hawthorne - Angeli in corsia.

Sul versante cinematografico, Galloway Heitz ha recitato insieme a Richard Farnsworth e Sissy Spacek nel road movie di David Lynch del 1999 dal titolo Una storia vera. Ha anche interpretato un'infermiera al fianco di Lindsey Lohan nel thriller psicologico del 2007 Il nome del mio assassino. Nel 2001, Galloway Heitz ha interpretato l'intrigante Dinah the Drunk nel film franco-americano L'ultimo guerriero con Jean Reno e Christina Applegate. Il film è stato un remake della commedia fantasy francese Les Visiteurs ma a differenza dell'originale, si è rivelato essere un flop al botteghino.

R.I.P. Jane Galloway Heitz