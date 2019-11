TV News

di Chiara Poli - 22/11/2019 11:25 | aggiornato 22/11/2019 11:27

Dal cinema di Scappa: Get Out e Noi alla TV di Hunters: Jordan Peele produce la nuova serie in cui Al Pacino dà la caccia ai criminali nazisti per sventare il ritorno del Reich.

Dopo The Man in the High Castle, storia di un mondo in cui il Reich ha vinto la Seconda Guerra Mondiale, Hunters ci racconta un nuovo incubo: quello di una società in cui, nella seconda metà degli anni ’70, un gruppo di cacciatori di nazisti deve sventare una cospirazione con lo scopo di dar vita a un Quarto Reich, stavolta negli Stati Uniti.

Protagonista Al Pacino, affiancato da tanti altri volti noti di piccolo e grande schermo: Dylan Baker (Homeland: Caccia alla spia, Blindspot, Happiness), Lena Olin (Alias, Chocolat, Riviera), Saul Rubinek (Billions, Warehouse 13), James Rutledge (Fair Game, 100 Years of Evil), James Le Gros (The Passage, Justified), Louis Ozawa Changchien (The Man in the High Castle, Kidding) e Jennie Berlin (The Nigh Of, Succession).

Nel primo trailer ascoltiamo Pacino raccontarci del pericolo che minaccia la libertà degli Stati Uniti, parlando del Male che si nasconde fra noi.

La sinossi ufficiale ci dice che siamo a New York, nel 1977, dove alcuni gruppi di cacciatori di nazisti hanno scoperto che centinaia di criminali nazisti di alto rango sono attivi e al lavoro per prendere il potere negli Stati Uniti dando vita al Quarto Reich.

Al Pacino, come vediamo nel trailer, tiene un discorso introduttivo che scopriamo essere rivolto al suo gruppo di cacciatori di nazisti: l'ultima frontiera della libertà e della democrazia, pronta a tutto pur di sventare il piano malvagio di chi vuole instaurare una dittatura negli USA.

Un gruppo molto eterogeneo, che dimostra come sesso ed età non siano un fattore determinante nell'efficacia per la caccia ai nazisti: l'unico denominatore comune dev'essere la motivazione.

Fra complotti, spionaggio, azione e tensione, Hunters ci terrà con il fiato sospeso mentre il piano di conquista degli Stati Uniti svelerà la presenza di alti funzionari del Reich pronti a rimediare agli errori commessi in precedenza.

Peele’s Monkeypaw Productions e Sonar Entertainment producono, mentre David Weil, al suo esordio come sceneggiatore, firma i copioni e lavora anche come produttore esecutivo.

Hunters arriverà su Prime Video nel 2020: seguiteci per tutti gli aggiornamenti!