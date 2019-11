L'orrore di Alien: Isolation arriva anche su Nintendo Switch

L'uscita di Alien: Isolation è attesa su Nintendo eShop – e, quindi, esclusivamente in formato digitale – al prezzo di listino di 34,99 euro. Al suo primo debutto, il gioco venne accolto con voti prevalentemente positivi su PC, PlayStation 4 e Xbox One. L'arrivo su Switch consentirà, ora, di giocare anche in modalità portatile, con il titolo che è supportato anche dalla più economica Nintendo Switch Lite .

Gli sviluppatori hanno confermato che Alien: Isolation avrà anche funzionalità esclusive su Nintendo Switch : il gioco consentirà di utilizzare la mira giroscopica e approfitterà della vibrazione HD Rumble offerta della console, per rendere più coinvolgente la sua esperienza. Inoltre, includerà tutte le espansioni che sono state pubblicate in seguito all'uscita originale.

Gli appassionati dei videogiochi horror avranno presto pane per i loro denti anche su Nintendo Switch . Con un nuovo trailer, in apertura all'articolo, SEGA e Feral Interactive hanno infatti annunciato l'esordio del loro Alien: Isolation anche sulla console ibrida del produttore di Kyoto, dove arriverà il 5 dicembre 2019 .

