Antebellum: l'inquietante teaser trailer dell'horror con Janelle Monáe

Antebellum sembra seguire il filone fortunato di Jordan Peele con i film Scappa - Get Out (2017) e Noi (2019). Entrambi i film, infatti, narrano in maniera completamente diversa l'uno dall'altro le differenze razziali e l'integrazione degli afroamericani nella "società bianca". Un argomento ancora molto caldo e presente anche dalla serie TV Watchmen .

È interessante notare che il logotitolo del film recita: "Se ti sceglie, niente può salvarti" . Questo è associato a una farfalla che sanguina al centro dell'immagine. Si può quindi pensare che il film possa avere a che fare con il famoso effetto farfalla , secondo il quale ciò che facciamo oggi influirà sul nostro futuro e quello che succede in un posto può essere determinante per un luogo dall'altra parte del mondo. Si può ipotizzare, quindi, che colui che ti sceglie è il destino .

Ciò che sembra essere interessante per questo horror è il ricco sottotesto sull'impatto della schiavitù sulla storia del mondo e sulle persone: nonostante questa assurdità sia stata abolita, ancora oggi il rapporto tra le persone è condizionato dalla differenza razziale. Inoltre, la differenza tra passato e presente, le nuove tecnologie, il così detto progresso, sembrano non avere avuto un impatto positivo sulla questione.

Il trailer , che potete vedere in testata a questo articolo, mostra quelle che sembrano scene ambiantate tra passato e presente, dove il passato è uno dei più brutti mai vissuti dall'umanità: quello della schiavitù. La bella idea del trailer è quella di scandire il tempo del video sulla base della chiamata al 911 (il numero per le emergenze negli Stati Uniti) e la voce fuori campo è quella dell'agente di polizia. Questa scelta rende il trailer avvincente: chi chiama? Qual è l'emergenza? Queste si aggiungono all'intrigante mix proposto dal montaggio, con scene di epoche diverse.

