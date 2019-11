Anya Taylor-Joy è Emma nel nuovo film dal romanzo di Jane Austen

Cinema

di Mara Siviero - 22/11/2019 10:52 | aggiornato 22/11/2019 10:55

Emma sta per tornare al cinema: nel 2020, il tanto amato personaggio di Jane Austen tornerà sul grande schermo grazie all'interpretazione di Anya Taylor-Joy.

A distanza di 23 anni, Emma sta per tornare al cinema.

Il film, tratto dall’omonimo romanzo di Jane Austen realizzato nel 1815, vedrà l’attrice Anya Taylor-Joy nei panni dell’iconico personaggio di Emma.

Il cast, che vedrà anche la presenza di Johnny Flynn, Bill Nighy, Mia Goth e Callum Turner, sarà diretto da Autumn de Wilde, alla regia del suo primo lungometraggio.

In questo film, Emma viene seguita mentre naviga attraverso relazioni sentimentali e situazioni romantiche, mentre cerca il vero amore e il suo significato.

Il trailer mostra il percorso comicamente perfido che vede la protagonista reinventata come una giovane donna sfacciata, senza tempo per quello che riguarda l’alta società, senza desiderare interessi da parte degli uomini ed entusiasta dei pettegolezzi dei suoi coetanei. Specialmente, al termine del video si intuisce il tono del film, l’energia di Emma e l’approccio verso i suoi interessi.

Primo adattamento per la sceneggiatrice Eleanor Catton, il film è prodotto da Tim Bevan ed Eric Fellner (nominati agli Oscar per Les Misérables), al fianco di Graham Broadbent e Pete Czernin (conosciuti per il loro lavoro in Tre manifesti a Ebbing, Missouri).

Anya Taylor-Joy interpreta, quindi, per la seconda volta sul grande schermo uno dei personaggi più amati di Jane Austen: infatti, nel 1996 ne vestì i panni Gwyneth Paltrow nella versione di Douglas McGrath.

Tra gli adattamenti che, invece, hanno riguardato la realizzazione di lungometraggi per la televisione, si segnalano quelli nel 1948 e del 1996 con, rispettivamente, Judy Campbell e Kate Beckinsale nei panni della protagonista.

Inoltre, nel 1995 venne realizzato Clueless, un adattamento americano del racconto di Jane Austen con Alicia Silverstone, mentre nel 2010 uscì Aisha, un adattamento indiano con Sonam Kapoor.

Emma arriverà al cinema, in alcune sale selezionate in USA, il 21 febbraio 2020, mentre non si sa ancora nulla riguardo l’uscita italiana.

