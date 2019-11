Apple lancia le Smart Battery Case per iPhone 11 e 11 Pro, e c'è una sorpresa

Tecnologia

di Pasquale Oliva - 22/11/2019 08:52 | aggiornato 22/11/2019 08:54

In tempo per le festività natalizie Apple è tornata sul mercato, ma questa volta con un accessorio per i suoi nuovi smartphone. Le Smart Battery Case per iPhone 11/11 Pro vi faranno scattare foto in men che non si dica.

Nuovi iPhone, nuove custodie con batteria integrata. A distanza di circa due mesi dalla presentazione di iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max, Apple ha lanciato sul mercato le Smart Battery Case di nuova generazione, che promettono protezione e più autonomia per gli smartphone in questione.

Per chi non la conoscesse, la Smart Battery Case è una cover in silicone (microfibra all'interno) che garantisce fino al 50 percento di autonomia in più grazie alla batteria integrata. Ad un primo sguardo sembrerebbero non esserci novità in termini estetici, ma invece l'utile accessorio nasconde una gradevole sorpresa.

Più ampio il foro per la doppia/tripla fotocamera posteriore, invariata l'evidente bombatura posteriore che 'nasconde' la batteria aggiuntiva e presente la porta Lightning per utilizzare il cavo di ricarica o altri accessori. E poi c'è quel nuovo pulsante sul lato destro, che permette di aprire l'app Fotocamera in un secondo, anche quando lo smartphone è bloccato.

Le Smart Battery Case per iPhone 11 e iPhone 11 Pro/11 Pro Max sono già disponibili su Apple Store Online e nei negozi fisici dell'azienda di Cupertino. I prezzi sono i seguenti:

Smart Battery Case con ricarica wireless per iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max (rosa sabbia, bianco e nero): 149,00 euro Smart Battery Case con ricarica wireless per iPhone 11 (bianco panna e nero): 149,00 euro

Acquisterete la Smart Battery Case per il vostro iPhone 11/11 Pro?