Ben Affleck dirigerà King Leopold’s Ghost, basato su una storia vera

Ma non solo: Affleck ha preso così a cuore il progetto tanto da fondare anche la Eastern Congo Initiative , un’organizzazione no profit che si occupa di sostenere iniziative che permettano crescita economica e sociale nella Repubblica Democratica del Congo.

Il film sarà liberamente ispirato alle vicende lette nel romanzo King Leopold’s Ghost: A Story of Greed, Terror and Heroism in Colonial Africa di Adam Hochschild. Nel libro viene raccontata la storia di di re Leopoldo II: questi, dopo aver preso possesso dei territori della Repubblica Democratica del Congo, ha deciso di fondare lo Stato Libero del Congo, una vera e propria miniera d'oro grazie all’esportazione dell’avorio e della gomma.

A sceneggiare il tutto troviamo Farhad Safinia , autore di Apocalypto per Mel Gibson e regista de Il Professore e il Pazzo, il tutto co-prodotto da Pearl Street Films (di proprietà dello stesso Affleck), Sikelia Productions (di Martin Scorsese) e da One Community.

La trama dovrebbe raccontare le vicende di un missionario afro-americano, un reporter investigativo inglese e una spia irlandese, uniti per portare agli occhi del mondo le orribili nefandezze di Leopoldo II (le quali ispirarono la nascita del primo movimento per i diritti umani).

A quanto pare, gli impegni dell'ex Batman cinematografico non finiscono qui: l'attore e regista dirigerà infatti King Leopold’s Ghost , un dramma storico che racconterà la rivolta della popolazione del Congo contro lo spietato sfruttamento del re del Belgio Leopoldo II a fine ‘800 (via Deadline ).

Diretto da Gavin O' Connor, si tratta del primo film interpretato da Affleck dopo aver trascorso un periodo di oltre quaranta giorni in una clinica specializzata proprio per alcuni seri problemi di alcolismo .

