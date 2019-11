Black Adam introdurrà al cinema la Justice Society of America

Cinema

22/11/2019

Il film Black Adam con The Rock potrebbe aprire la strada a un nuovo e vasto universo cinematografico DC!

Nel prossimo film DC Black Adam potrebbe non esserci Shazam, ma i fan avranno una gradita sorpresa. Infatti, Dwayne Johnson ha confermato che nel "suo" cinecomic farà il debutto il gruppo dei fumetti denominato Justice Society of America (JSA).

Durante una intervista al sito statunitense Screenrant per la promozione del film Jumanji: The Next Level, l'attore di origini samoane ha confermato i rumor degli ultimi mesi secondo cui gli eroi della JSA appariranno nel film Black Adam in uscita nel 2021, mentre è ancora presto per vedere una lotta con Shazam (interpretato da Zachary Levi):

Senza rivelare troppo, non è nei piani in questo momento [l’incontro/scontro con Shazam n.d.R.]. Penso che l'approccio di cui stiamo parlando mi piace molto e, come a me, piace anche a tutti quelli che si occupano del film. È una storia sulle origini ed è quello il nostro punto di partenza e quello che raccontiamo, poi costruiamo il resto da lì. Ora, non dico che Shazam non sia un mio obiettivo. Certo che Shazam lo è ma lo è anche tutta la DC. JSA. Vi presenteremo questo, il mondo conoscerà la JSA.

Nei fumetti, la Justice Society of America è stata inizialmente formata da eroi come Atomo, il primo Flash (Jay Garrick), il primo Lanterna Verde (Alan Scott) e Hawkman, che potete vedere scontrarsi con Black Adam nell'immagine che apre questo articolo. Dopo essere stato un acerrimo nemico per il gruppo DC, Black Adam si unisce ai suoi membri.

Negli anni successivi alla sua creazione, il team della JSA ha cambiato sia formazione che nome, trasformandosi nella più conosciuta Justice League of America. Di questo gruppo fanno parte Superman, Batman, Wonder Woman, Lanterna Verde (sia John Stewart che Hal Jordan), Flash (Barry Allen), Aquaman e altri.

La prima formazione della JSA ha esordito nel 1940, sul primo volume di All-Star Comics.

Dwayne Johnson sarà presto nei cinema italiani con il sequel di Jumanji dal prossimo 25 dicembre ed è atteso nel 2020 nel film d'avventura Disney con Emily Blunt, Jungle Cruise, diretto dallo stesso regista di Black Adam, ovvero Jaume Collet-Serra.

Black Adam arriverà nelle sale americane mercoledì 22 dicembre 2021.