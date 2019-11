Cinema

I giornalisti sono scatenati e sono partite una serie di voci sul budget di Cats: sembra che Universal abbia investito ben 297 milioni di dollari per produrre il film.

Cats continua a far parlare di sé. È appena uscito il trailer che anticipa l’uscita al cinema del film e già cominciano a circolare delle voci sui costi sostenuti da Universal Pictures per produrre l’adattamento del famoso musical di Andrew Lloyd Webber.

Secondo il Guardian, il budget iniziale del film ammontava a 230 milioni di dollari che poi in corso d’opera sarebbero diventati circa 297 milioni. Ovviamente, si tratta di voci non ufficiali. Di solito, il budget investito per realizzare un film viene reso noto dopo il debutto in sala. Non è detto, però, che questa consuetudine venga seguita anche per Cats.

Se la cifra fosse corretta, Cats conquisterebbe il sesto posto nella classifica dei film più costosi, piazzandosi appena dopo Pirati dei Caraibi - Ai confini del mondo e Justice League, entrambi costati 300 milioni di dollari.

La cifra è sicuramente importante, ma è lontana dal budget record di Pirati dei Caraibi - Oltre i confini del mare, per il quale furono spesi ben 375 milioni di dollari.

Al di là dell’esattezza della cifra investita, Universal si è assunta un bel rischio con Cats. È vero il film è il primo adattamento cinematografico di un musical che va in scena a Broadway dal 1981, ma non è detto che lo stesso pubblico che affolla i teatri riempirà anche i cinema.

Il film diretto da Tom Hooper, inoltre, avrà un avversario di tutto rispetto, vale a dire Star Wars: L’Ascesa di Skywalker. Cats riuscirà a vincere la competizione? Certo, il musical può contare su un precedente importante e su un cast stellare, composto da Judy Dench, Taylor Swift, Jennifer Hudson, James Corden, Idris Elba, Jason Derulo, Ian McKellen e Rebel Wilson.

Il precedente, invece, è rappresentato dal caso del film Jumanji: Benvenuti nella giungla con Dwayne Johnson. Il film ha debuttato al cinema nel 2017 e, pur dovendosi scontrare con Star Wars: Gli ultimi Jedi, ha avuto un ottimo successo al botteghino.

Cats riuscirà a emulare Jumanji? Per scoprirlo dovrete aspettare l’uscita al cinema del film, prevista in Italia per il 25 dicembre 2019.