22/11/2019

Un nuovo punto di vista su una storia esplorata dozzine di volte: Renfield racconterà l'avventura terrificante di Dracula dal punto di vista del suo servo umano, già interpretato da Tom Waits. Alla regia del film ideato da Robert Kirkman, Dexter Fletcher.

Il cinema, ancor più del romanzo di Bram Stoker, l'ha trasformato in uno dei personaggi più immediatamente riconoscibili nella saga di Dracula.

Renfield, l'umano che diventa il servo del vampiro prima per terrore e poi nella speranza di essere, un giorno, destinatario del dono della vita eterna, è stato interpretato da grandi attori.

Tutti lo ricordiamo intento a mangiare insetti e ad ascoltare, da lontano, la voce del padrone che lo chiama e lo istruisce.

Nel 1931 lo interpretava Dwight Frye, assiduo frequentatore di vampiri, mostri e licantropi nella cinematografia degli anni '30 e '40.

Nel Dracula di Coppola il ruolo toccò al grande Tom Waits, che dimostrò di non avere nulla da invidiare, come attore, alla sua carriera di musicista.

E ora, Renfield sta per tornare sul grande schermo. Da protagonista assoluto.

Dexter Fletcher, regista di Rocketman - il biopic su Elton John - e produttore di Bohemian Rhapsody, quello sui Queen, dirigerà Renfield per la Universal Pictures.

E non sarà il solo nome conosciuto a lavorare al progetto: dietro le quinte della storia c'è infatti Robert Kirkman, il creatore di The Walking Dead, sceneggiata da Ryan Ridley (noto ai fan delle serie TV grazie a Rick and Morty, Ghosted, Community).

Benché, come fa sapere Variety, non ci siano ancora dettagli sulla trama, si parla di un film ambientato ai nostri giorni, e non di un'incursione nel passato.

Prodotto da Universal insieme a Skybound Entertainment di Kirkman, il film dovrebbe raccontare la storia di Dracula dal punto di vista inedito di Renfield, per mostrare anche l'impatto del mostro sulla società moderna.

Il personaggio di Renfield, soggiogato dal Conte bevitore di sangue, impazzisce: la follia è il suo tratto distintivo. E un film dedicato al suo viaggio nella follia potrebbe essere davvero un'occasione per esplorare l'influenza del male al giorno d'oggi.

Con lo stesso scopo, Kirkman si era già impegnato a girare un remake del cult di Joe Dante: Un lupo mannaro americano a Londra, ma il progetto è fermo dal 2016.

Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti!