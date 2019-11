Harrison Ford nel suo primo ruolo nella serie TV The Staircase

TV News

di Giuseppe Benincasa - 22/11/2019 16:29

Nemmeno il mitico Harrison Ford è riuscito a resistere al fascino del piccolo schermo!

Harrison Ford debutterà nel suo primo ruolo regolare in una serie TV. Secondo il sito americano Variety, l'attore sarà il protagonista di un progetto basato sulla docuserie del 2018 dal titolo The Staircase.

La docuserie, disponibile sul servizio streaming Netflix, è composta da 3 stagioni e un totale di 13 episodi. Questi narrano, dal punto di vista della difesa, il controverso caso della morte della moglie dello scrittore e giornalista Michael Peterson.

Secondo quanto si racconta, nel dicembre del 2001 la donna, Kathleen, sarebbe caduta dalle scalinate dell’abitazione della coppia a Forest Hills (New York) e, dopo una serie di indagini, si è pesantemente sospettato della colpevolezza del romanziere statunitense. Dopo il primo processo, Peterson è stato condannato per omicidio volontario, ma dopo aver scontato alcuni anni in carcere, è stato scarcerato per un problema relativo alle prove raccolte dall’accusa.

In seguito al ritrovamento di nuove prove, il processo è stato riaperto e Peterson ha infine patteggiato con l’accusa.

Oltre a essere produttore esecutivo dello show, Harrison Ford vestirà con tutta probabilità i panni del protagonista. All’inizio della carriera, tra la fine degli anni ’60 e l’inizio degli anni ’70, Ford è apparso per uno o due episodi nelle serie Gunsmoke, Dan August, F.B.I., Il virginiano, Ironside, Love, American Style, Kung fu e Petrocelli. Come molti di voi sapranno, nel 1977 debutta nel primo film di Star Wars e la sua carriera cambia, regalandogli ruoli come quello di Indiana Jones nella saga omonima, quello del cacciatore di replicanti Rick Deckard in Blade Runner di Ridley Scott e anche una candidatura ai premi Oscar nel 1986 per la sua interpretazione da attore protagonista nel film Witness - Il testimone.

Dal 20 febbraio 2020, l'attore sarà nei cinema italiani con il film Il richiamo della foresta.

La serie basata su The Staircase sarà scritta da Antonio Campos che figura anche tra i produttori esecutivi. Quest’ultimo è sceneggiatore e regista dell’atteso thriller The Devil All the Time in uscita nel 2020 con un cast composto da Robert Pattinson, Tom Holland, Bill Skarsgård, Sebastian Stan e molti altri.