Miracle Workers 2, il teaser con Daniel Radcliffe e Steve Buscemi

Addio a Jane Galloway Heitz, attrice in Glee e The Big Bang Theory

Addio a Jane Galloway Heitz, attrice in Glee e The Big Bang Theory

Miracle Workers ha debuttato su TBS lo scorso febbraio e si basa sul racconto di Simon Rich What in God’s Name . Inoltre, la prima stagione ha avuto un successo quasi inaspettato, piazzandosi al primo posto nella lista delle nuove commedia trasmessi da canali via cavo, vista da 26 milioni di utenti lineari, VOD e piattaforme digitali.

Il cast di Dark Ages, forte del ritorno di Radcliffe e Buscemi nei panni, rispettivamente, di un angelo di serie C e di Dio (come avvenuto nella prima stagione), vedrà anche la presenza degli attori Geraldine Viswanathan, Karan Soni, Jon Bass e Lolly Adefope.

La storia riguarda la famiglia, le amicizie e i tentativi di evitare omicidi: nella fattispecie, questa stagione sarà ambientata nell’era medievale e seguirà gli abitanti di un villaggio che cercano di rimanere positivi in un’epoca in cui si palesa un’estrema disuguaglianza a livello di reddito, una scarsa assistenza sanitaria e un regime di ampia ignoranza.

Dopo aver ottenuto molti riscontri positivi, sta per tornare la serie antologica Miracle Workers , una delle migliori serie commedia via cavo.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok