Mulan, il nuovo incredibile poster internazionale del remake live-action Disney

di Simona Vitale - 22/11/2019 12:58 | aggiornato 22/11/2019 13:02

È stato diffuso online il poster internazionale di Mulan, remake live-action dell'omonimo classico film d'animazione Disney del 1998 ispirato alla leggenda cinese di Hua Mulan. Ecco l'immagine.

Nelle scorse ore è stato diffuso online il poster internazionale del remake live-action di Mulan, realizzato da Disney ispirandosi all'antica leggenda cinese di Hua Mulan e all'omonimo film d'animazione del 1998.

Twittato dal vicepresidente della catena Regal Cinemas Chris Sylvia, il poster vede Hua Mulan (Liu Yifei) con una spada in mano e vestita con una tunica rossa in piedi davanti alle montagne mentre la luce colpisce il suo viso e il vento le soffia tra i capelli. Sullo sfondo appare un'immagine sfocata e lontana della stessa Mulan che guida l'esercito cinese a cavallo mentre un uccello dalle piume colorate (che potrebbe essere Mushu, ma non è detto) vola sopra le montagne.

Il vero punto focale del bellissimo poster è però la spada di Mulan. All'interno della sua lama, infatti, appare l'immagine dell'alter ego maschile di Mulan, Hua Jun, invece del vero riflesso della ragazza, vestito con un'armatura in contrapposizione all'abito femminile di Mulan. Ciò potrebbe stare a significare che Mulan dovrà affrontare una crisi di identità nel tentativo di decidere chi è veramente.

Pochissime le parole (in inglese) che accompagnano il testo, con l'uscita giapponese della pellicola fissata al 17 aprile.

Oltre a Liu Yifei nei panni della protagonista, in Mulan incontreremo Donnie Yen (Rogue One: A Star Wars Story) nel ruolo del comandante Tung, Jason Scott Lee nel ruolo di Böri Khan, Yoson An nei panni di Cheng Honghui, Gong Li nei panni di Xianniang e Jet Li in quelli dell'imperatore. Il regista è da Niki Caro che ha diretto il film frutto della sceneggiatura di Rick Jaffa, Amanda Silver, Elizabeth Martin e Lauren Hynek.

In Mulan, vedremo l'imperatore di Cina emettere un decreto secondo cui un uomo per ogni famiglia deve servire nell'esercito imperiale per difendere il Paese dagli invasori del Nord. Hua Mulan, la figlia maggiore di un onorato guerriero, interviene per prendere il posto del padre malato sul campo di battaglia. Travestita da uomo, con il nome di Hua Jun, affronterà numerosi ostacoli lungo la strada e dovrà sfruttare la sua forza interiore per tirare fuori quello che è il suo vero potenziale.

Mulan, che si innesta sulla scia dei successi raccolti dai live-action Disney de Il Re Leone e Aladdin, potrebbe discostarsi da queste pellicole, più fedeli ai film d'animazione originali che li hanno ispirati. Meno fantasia e più azione dovrebbero caratterizzare questa pellicola che, come dichiarato qualche tempo fa dal produttore Jason Reed, avrebbe dato uno sguardo al conflitto centrale, cuore del film del 1998, da diverse prospettive.

Reed ha infatti dichiarato:

Abbiamo pensato a come [il regista di Lawrence d'Arabia] David Lean o [il regista di Ran Akira] Kurosawa si sarebbero avvicinati a qualcosa del genere.

Mulan arriverà nei cinema italiani il 26 marzo 2020.

Via: ComicBook