Ritorna il Free Comic Book Day, giornata speciale dedicata al fumetto

Fumetti

di Silvio Mazzitelli - 22/11/2019 16:32 | aggiornato 22/11/2019 16:35

Torna per il terzo anno di fila la giornata dedicata al fumetto in tutte le sue forme, grazie alla diffusione di albi gratuiti per incentivare la lettura.

0 condivisioni

Torna anche quest’anno il Free Comic Book Day, ormai una tradizione anche in Italia, dopo la sua introduzione alcuni anni fa. Questa giornata speciale è nata in America nel 2002, con lo scopo di divulgare la lettura di fumetti sia alle nuove generazioni che a chi non ne legge da molto tempo grazie alla distribuzione di alcuni albi gratuiti.

In Italia siamo giunti alla terza edizione e quest’anno a partecipare ci la maggior parte delle case editrici più importanti in Italia in ambito fumettistico. La lista dei partecipanti vede: Panini Comics, Bao Publishing, Sergio Bonelli Editore, Edizioni Star Comics e Saldapress.

HD Panini Comics

La giornata designata per il Free Comic Book Day sarà sabato 30 novembre, giorno in cui nelle fumetterie saranno distribuiti alcuni albi inediti ed esclusivi per l’evento e preview di volumi in uscita nei prossimi mesi.

Durante questa giornata saranno presenti ben 14 albi esclusivi gratuiti, come ad esempio Avengers & Savage Avengers, Spider-Man & Venom, Paperinik & X-Music per Panini Comics; Daryl Zed per Sergio Bonelli Editore; Astra Lost in Space e Ariadne in The Blue Sky per Edizioni Star Comics; The Prism per Bao Publishing; The Ghost Fleet & Murder Falcon per Saldapress.

HD Bonelli

In totale saranno 240 le fumetterie che parteciperanno alla giornata del Free Comic Book Day, che avrà anche un hashtag ufficiale ossia #FCBDitalia19. Queste inoltre, organizzeranno a loro discrezione degli eventi speciali che spazieranno da presentazioni speciali con anche la presenza di diversi autori a sfilate di cosplayer. Il tutto servirà a enfatizzare questo clima di festa che andrà a rendere sempre più tradizionale quest’appuntamento che punta a diventare sempre più grande di anno in anno.

Come vi sembra quest’iniziativa? Parteciperete al Free Comic Book Day di quest’anno?